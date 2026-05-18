¿Quiénes recibirán pagos directos del Seguro Social el miércoles 20 de mayo?

La segunda ronda de pagos del Seguro Social correspondiente a mayo ya tiene fecha definida y miles de jubilados y beneficiarios en Estados Unidos recibirán su depósito directo esta misma semana, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes serán quienes reciban su pago mensual este miércoles 20 de mayo.

El Seguro Social normalmente distribuye estos depósitos en distintos miércoles del mes, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

El programa, que principalmente entrega beneficios a jubilados y adultos mayores, continúa siendo una fuente esencial de ingresos para millones de personas en Estados Unidos.

Sin embargo, el sistema enfrenta presiones financieras importantes.

Diversos análisis han advertido que el fondo del Seguro Social podría enfrentar un déficit tan pronto como 2032 si el Congreso no aprueba cambios.

Algunos estudios calcuilan que, sin acciones correctivas, los jubilados podrían enfrentar una reducción de hasta 28% en sus beneficios mensuales.

Ante esta situación, varios grupos y centros de análisis han comenzado a proponer posibles soluciones para fortalecer el fondo de retiro, de acuerdo con USA Today.

Entre ellas, un centro de estudios de Washington planteó recientemente limitar los beneficios anuales del Seguro Social a un máximo de $100,000 para ayudar a estabilizar las finanzas del programa.

La SSA mantiene un calendario escalonado para evitar saturaciones en los pagos.

Las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cada mes suelen recibir sus beneficios el segundo miércoles; quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes los reciben el tercer miércoles; y quienes nacieron después del día 20 cobran el cuarto miércoles del mes.

Por otro lado, las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 generalmente reciben su dinero el día 3 de cada mes, salvo que coincida con fines de semana o días festivos.

Quienes reciben tanto Seguro Social como pagos del programa Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) tienen un calendario distinto: el pago del Seguro Social se envía el día 3 del mes y el SSI el primer día hábil del mes.

La SSA también confirmó las próximas fechas de pagos del SSI para el resto de 2026. Los depósitos programados son:

–1 de junio de 2026

–1 de julio de 2026

–31 de julio de 2026 (correspondiente a agosto)

–1 de septiembre de 2026

–1 de octubre de 2026

–30 de octubre de 2026 (correspondiente a noviembre)

–1 de diciembre de 2026

–31 de diciembre de 2026 (correspondiente a enero de 2027)

La Administración del Seguro Social recomienda a los beneficiarios revisar su información bancaria y mantener actualizados sus datos para evitar retrasos en los depósitos directos.

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