Trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles amenazan con huelga si van agentes del ICE a partidos del Mundial 2026

El clima laboral en el SoFi Stadium de Los Ángeles se ha tensado a pocas semanas del Mundial 2026, luego de que cerca de 2,000 trabajadores advirtieran que podrían iniciar una huelga si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) participa en los operativos durante los partidos.

La advertencia del sindicato Unite Here Local 11 ha sumado respaldo de sectores sociales y de un aspirante a la gubernatura de California, en medio de las tensiones por la posible presencia del ICE durante el Mundial 2026.

Trabajadores exigen excluir al ICE de los partidos

El sindicato que representa a empleados de servicios y concesiones del estadio exige garantías formales de que agentes federales de inmigración no estarán presentes durante los ocho encuentros programados en el recinto angelino.

Los trabajadores sostienen que la presencia del ICE generaría un ambiente de inseguridad dentro y fuera del estadio, afectando tanto a empleados como a aficionados.

Isaac Martínez, cocinero del SoFi Stadium, afirmó durante una protesta que el personal está dispuesto a detener labores si no se alcanza un acuerdo, de acuerdo a Los Angees Times.

“Si no llegamos a un acuerdo, estamos listos para ir a la huelga”, señaló.

Temor por seguridad y uso de datos personales

Además del despliegue de ICE, los trabajadores han manifestado preocupación por el manejo de información personal requerida para acreditaciones del Mundial.

La empleada de servicios Yolanda Fierro pidió que esos datos no sean compartidos con agencias migratorias ni organismos de inteligencia.

El sindicato también ha solicitado a la FIFA establecer una moratoria que impida redadas migratorias durante el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Apoyo político y presión sobre la FIFA

El conflicto sumó respaldo del candidato a gobernador de California Tom Steyer, quien cuestionó el rol de las autoridades migratorias en un evento deportivo internacional.

Steyer criticó que una agencia enfocada en control fronterizo tenga participación en la organización de partidos del Mundial.

Denuncias laborales y advertencias internacionales

Unite Here Local 11 presentó una denuncia por prácticas laborales injustas contra las empresas operadoras del estadio y contra la organización del torneo, alegando que no se están garantizando condiciones seguras de trabajo.

A esto se suma la advertencia de Amnistía Internacional, que alertó sobre posibles detenciones arbitrarias, registros invasivos y riesgos para visitantes durante el Mundial 2026.

La organización ha señalado que las políticas migratorias actuales en Estados Unidos podrían generar un entorno de incertidumbre para aficionados y trabajadores.

Crece la presión a semanas del torneo

El SoFi Stadium será sede de ocho partidos del Mundial 2026, pero la tensión entre trabajadores, autoridades y organizadores continúa aumentando.

Mientras la FIFA no ha respondido a las exigencias del sindicato, el conflicto sigue abierto y con posibilidad de escalar a una huelga que impactaría directamente en la operación del evento deportivo.

Los trabajadores insisten en una demanda central: excluir al ICE del estadio durante el Mundial o paralizarán sus labores.

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