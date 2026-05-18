Polémica entre senadores republicanos por el presupuesto migratorio de $72 mil millones

El Partido Republicano enfrenta una nueva fractura en el Senado luego de que varios legisladores expresaran su rechazo a un paquete presupuestario de $72 mil millones de dólares destinado a financiar operaciones migratorias y de seguridad durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.

La iniciativa busca garantizar financiamiento a largo plazo para agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, aunque ha provocado tensiones dentro del propio Partido Republicano por algunos gastos incluidos en el proyecto.

Y es que la controversia gira en torno a una partida de $1,000 millones de dólares incluida en el proyecto, la cual estaría destinada a financiar el nuevo salón de baile de Trump y reforzar medidas de seguridad en el complejo de la Casa Blanca.

El senador republicano Thom Tillis, representante de Carolina del Norte, advirtió a sus colegas que no respaldará la iniciativa mientras el financiamiento para esa obra permanezca dentro del paquete. Su postura encendió las alarmas dentro de la bancada republicana debido al reducido margen que el partido mantiene en la Cámara Alta.

Republicanos críticos amenazan el avance del proyecto

Aunque la oposición de Tillis no sería suficiente por sí sola para bloquear el proyecto, otros senadores republicanos también han manifestado incomodidad con la asignación de recursos.

Entre ellos figuran John Curtis, de Utah; Lisa Murkowski, de Alaska; Susan Collins, de Maine; y Rick Scott, de Florida, quienes han cuestionado el uso de fondos federales para el proyecto relacionado con Trump.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, enfrenta ahora una compleja negociación para evitar deserciones y lograr que el paquete avance mediante el procedimiento de reconciliación presupuestaria, mecanismo que permitiría aprobarlo por mayoría simple y evitar el umbral de 60 votos.

Qué incluía el financiamiento para el salón de baile de Trump

Según información presentada por el director del Servicio Secreto, Sean Curran, el plan contemplaba $220 millones de dólares para reforzar la seguridad del complejo de la Casa Blanca.

Los recursos estaban destinados a mejoras tanto visibles como subterráneas relacionadas con el nuevo salón de baile presidencial. Entre las medidas contempladas se encontraban cristales antibalas, tecnología para detectar drones, sistemas de filtración química y otras herramientas vinculadas con seguridad nacional.

Además, otros $180 millones de dólares serían utilizados para construir un centro de control de visitantes en la Casa Blanca, mientras que el resto del dinero financiaría programas de entrenamiento del Servicio Secreto, protección adicional para Trump y sistemas de defensa contra incursiones aéreas.

Senado elimina fondos tras presión demócrata

La polémica aumentó luego de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, determinara que el financiamiento relacionado con el salón de baile no cumplía con las reglas del procedimiento de reconciliación presupuestaria.

La decisión se produjo después de que legisladores demócratas presionaran para retirar esa disposición del proyecto.

MacDonough concluyó que el alcance del proyecto implicaba la participación de múltiples agencias gubernamentales y excedía la jurisdicción de la Comisión Judicial del Senado, por lo que no podía permanecer dentro del paquete presupuestario.

Republicanos buscan aprobar el paquete esta semana

Pese a las tensiones internas, el liderazgo republicano mantiene su intención de aprobar el proyecto antes de que finalice la semana.

John Thune aseguró que el partido debe aprovechar la oportunidad política para avanzar con el paquete mientras existan las condiciones necesarias dentro del Senado.

Por su parte, el senador demócrata Jeff Merkley celebró la eliminación de los fondos relacionados con el salón de baile de Trump, aunque advirtió que los republicanos podrían intentar reincorporarlos más adelante.

“El pueblo estadounidense no puede permitir que se malgasten recursos públicos en medio de una agenda de caos y corrupción”, señaló el legislador demócrata.

Qué contempla el presupuesto migratorio republicano

El plan destina más de $38 mil millones de dólares al ICE para fortalecer operaciones de detención, deportación y vigilancia migratoria en todo el país.

Además, otros $26 mil millones de dólares serían asignados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

El paquete también contempla:

$5 mil millones de dólares para operaciones de deportación.

$3 mil 500 millones para seguridad fronteriza y combate al narcotráfico.

$1 mil 500 millones para procesos judiciales relacionados con inmigración.

Los republicanos buscan aprobar el proyecto mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria, lo que permitiría sacar adelante la iniciativa con mayoría simple en el Senado y evitar bloqueos demócratas.

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