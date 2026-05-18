Messi y De Paul perdieron la paciencia con fans del Inter Miami en pleno partido por cánticos críticos

Lionel Messi y Rodrigo De Paul vivieron una noche tensa en el Miami Freedom Park pese a la victoria 2-0 de Inter Miami ante Portland Timbers. Los argentinos terminaron respondiendo con gestos a la grada por los cánticos críticos hacia la plantilla.

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La situación estalló en los minutos finales, cuando desde un sector del estadio comenzó a escucharse un canto adaptado de una clásica canción del fútbol argentino.

“Jugadores, la c… de sus madres, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, los fanáticos modificaron la letra y cantaron: “Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”.

El capitán mostró fastidio e hizo un gesto con la mano y miró hacia la tribuna mientras caminaba por la mitad de la cancha.

La barra de Inter Miami empezó con el grito de Jugadores y Messi no estaba contento.



El capitán le reclamó a la grada.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/kbjqhY0IeW — José Armando (@Jarm21) May 18, 2026

La escena se viralizó al instante. Al terminar el partido, el argentino se fue directo al vestuario sin acercarse a saludar, algo que ya había ocurrido tras la derrota en el clásico contra Orlando City.

👆❌ El gesto de Messi hacia una de las tribunas, donde estaba ubicada 'La Familia', y el posterior saludo a los otros sectores.#MLS #InterMiami #Messi #PortlandTimbers pic.twitter.com/YaGg1pTgGu — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 18, 2026

De Paul tampoco se quedó callado. Antes de ejecutar un córner junto a Messi, movió los brazos de manera exagerada y señaló la estrella del escudo, recordando el título conseguido la temporada pasada.

😬 El gesto de Rodrigo De Paul hacia la tribuna de Inter Miami en pleno partido.#MLS #InterMiami #Messi #PortlandTimbers pic.twitter.com/u8yyqYTKMN — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 18, 2026

El malestar de los hinchas tiene un origen y fue el último partido como local, cuando Inter Miami perdió 4-3 ante Orlando City después de haber estado tres goles arriba.

El conjunto de Florida duró cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria en su nuevo estadio. La de ayer fue la primera en este recinto.

El sector de la grada que reclamó a los jugadores es conocido como “La Familia”. Se trata de una agrupación de diferentes hinchadas que tiene el Inter Miami, que son la mayoría compuestos por latinoamericanos.

Cuentan con reconocimiento oficial por parte de la directiva del Inter Miami, que los considera como el grupo de animación oficial.

‘Vice City 1896’, ‘The Siege’, ‘Southern Legion’, ‘Nación Rosa Y Negro’ y ‘IMS (Inter Miami Supporters).MMXX’ son las cinco ‘barras’ que más presencia tienen en cada encuentro del Inter Miami en su estadio y se ubican juntas detrás de una de las porterías.



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