Autoridades analizan presencia de ICE en partidos del Mundial en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendría presencia en algunos partidos de la Copa Mundial que se celebrarán este verano en el país, como parte del refuerzo de medidas de seguridad y de la agenda migratoria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aseguró a The Hill, que los agentes trabajarán en coordinación con autoridades locales y federales durante el desarrollo del torneo.

ICE participará en operativos de seguridad durante el Mundial

El DHS indicó que la presencia de ICE en los partidos tiene como objetivo reforzar la seguridad de los eventos deportivos, donde se espera la llegada de millones de visitantes internacionales.

“Los visitantes internacionales que lleguen legalmente a Estados Unidos para el Mundial no tienen nada de qué preocuparse”, señaló un portavoz del departamento.

Añadió que las acciones de las autoridades migratorias se enfocarán únicamente en personas que se encuentren de manera irregular en el país.

Advertencias y llamados a preparación para viajeros

El Departamento de Seguridad Nacional también recomendó a los visitantes extranjeros planificar con anticipación sus documentos y viajes para evitar contratiempos durante su ingreso a Estados Unidos.

“Deben ser proactivos y comenzar a trabajar en sus planes de viaje y documentos con suficiente antelación para garantizar una experiencia sin contratiempos”, indicó el DHS.

Reportes previos y preocupaciones sobre el dispositivo de seguridad

De acuerdo con información publicada previamente por NBC News, fuentes del propio DHS señalaron que el ICE podría desplegar operaciones específicas durante los partidos del Mundial.

La expectativa de una gran afluencia de aficionados también ha generado advertencias por parte de organizaciones de derechos humanos.

Más de 100 grupos, incluyendo Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, alertaron que visitantes, periodistas y jugadores podrían enfrentar riesgos asociados a la política migratoria vigente.

Preparativos y tensiones en ciudades sede del Mundial

Se espera que ciudades como Atlanta, Seattle y Los Ángeles reciban a millones de personas durante el torneo, no solo para los partidos, sino también para eventos paralelos y actividades turísticas.

En este contexto, autoridades federales han pedido a gobiernos locales reforzar la seguridad y el transporte, mientras el DHS reconoce retos operativos en la etapa previa al torneo.

“No hemos podido ser tan proactivos como nos hubiera gustado”, señaló un funcionario del departamento, al referirse a limitaciones de financiamiento y preparación.

Debate por seguridad, migración y costos del evento

El anuncio ocurre en medio de críticas a la política migratoria de la administración Trump y de cuestionamientos sobre la organización del evento, incluidos los altos precios de entradas y servicios asociados al Mundial.

Mientras tanto, el DHS reiteró que el objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los asistentes.

“Nuestra misión es sencilla: garantizar que todos los aficionados, tanto estadounidenses como visitantes, tengan una experiencia segura e inolvidable”, señaló la dependencia.

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