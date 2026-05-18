Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, omitió el apellido paterno al graduarse de la universidad

Zahara, una de las hijas de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, se graduó de la universidad con una licenciatura en Psicología de Spelman College.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la joven de 21 años recibiendo su diploma en su acto de graduación, que se celebró el pasado fin de semana en la universidad cuya sede se encuentra en Atlanta. Spelman College es una universidad históricamente negra y en la cual se matriculó en 2022.

Un detalle que no pasó desapercibido en la graduación fue que la joven omitió su apellido paterno y fue presentada como Zahara Jolie, según reportó Page Six, dejando claro que no tiene intención de llevar el apellido de su padre, con quien no tiene relación desde hace varios años.

No es la primera vez que Zahara omite su apellido paterno. Al unirse a la organización Alpha Kappa Alpha en 2023, se declaró orgullosamente como Zahara Marley Jolie.

Varios de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt decidieron no usar públicamente el apellido paterno luego de la ruptura de la relación con él, tras el divorcio de sus padres. Shiloh, la hija mayor, fue la única que eliminó legalmente su apellido paterno. La joven hizo la solicitud cuando cumplió su cumpleaños número 18.

Maddox trabajó como asistente de dirección en la película Couture, protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por Alice Winocur. En los créditos, el joven decidió solo usar su apellido materno.

Su hija Vivienne omitió el apellido de su padre de sus créditos del musical de Broadway ‘The Outsiders’, el cual ayudó a producir junto a su madre.

La expareja tiene seis hijos en común. Shiloh nació en 2006, seguida de los gemelos Knox y Vivienne en 2008. Jolie adoptó a Maddox de Camboya en 2002, y tres años después a Zahara en Etiopía.

Zahara se ha vinculado a las actividades humanitarias de su madre. Incluso viajaron a Etiopía en 2019 y se reunieron con Sahle-Work Zewde, la primera mujer presidenta de Etiopía, para conversar sobre cómo ayudar a las niñas a continuar sus estudios.

Zahara ha expresado la admiración que siente por su madre. “Es la mujer más abnegada, cariñosa y comprensiva que tengo el privilegio de llamar madre. Recuerdo una frase que vi hace años que decía: ‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crió’. Gracias, mamá”, dijo durante su intervención en el almuerzo de madres e hijas de la Fundación Pearls of Purpose, celebrado el 26 de abril.

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