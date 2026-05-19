Absuelven a dos esgrimistas italianos acusados de agredir a una atleta mexicana

La Justicia italiana absolvió a dos esgrimistas acusados de haber agredido sexualmente a la tiradora mexicana Fernanda Herrera durante una concentración en la localidad de Chianciano Terme (norte) en agosto de 2023.

El Tribunal de Siena ha dictado la absolución de los dos deportistas, Emanuele Nardella y Jacopo Pucci, porque “los hechos no han sido probados”.

La defensa de la denunciante ha avanzado que recurrirá y ella misma lo ha confirmado este martes en una entrevista en el diario ‘La Repubblica’: “No me detendré. Seguiré adelante con la cabeza alta porque no soy solo una víctima sino una guerrera”, afirmó.

Dopo l’assoluzione dei due giovani atleti accusati di violenza sessuale, la schermitrice Fernanda Herrera, che li aveva denunciati, decide di mostrarsi pubblicamente nel suo dolore. Con le lacrime agli occhi rivendica tre anni di battaglia personale, accanto ai sacrifici dello… pic.twitter.com/1KZ20OuY1i — La Stampa (@LaStampa) May 18, 2026

Los hechos se remontan a la noche entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 cuando la denunciante, entonces de solo 17 años, de orígenes mexicanos pero que compite para Uzbekistán, participaba en una concentración internacional de esgrima en Chianciano.

La deportista denuncia que fue violada repetidamente por dichos compañeros y, aunque asegura no haber bebido ni fumado, ha alegado ante el juez que en sus análisis de sangre tras la denuncia había restos de alcohol y cannabis.

La fiscalía había pedido para los acusados la condena a cinco años y cuatro meses, aunque la petición ha sido desoída por el juez.

Fernanda Herrera revela su identidad luego de 3 años tras la sentencia

La atleta mexicana afirmó que no había querido mostrar su cara durante los tres años de la disputa y afirmó que se siente orgullosa y seguirá “luchando para buscar justicia”.

“No he querido enseñar mi cara en todo este tiempo, ahora estoy cansada, quiero que me vean, porque estoy orgullosa de mí. Estoy orgullosa porque en estos tres años además de sacrificarme por el deporte y he luchado para obtener justicia y no me detendré”, dijo.

“Esto no puede seguir pasando, no soy solo yo, hay tantos casos en el deporte y en el mundo en los que se trata de silenciar a las mujeres”, ha señalado Herrera.

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