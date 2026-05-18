Lionel Messi tendrá su propia calle en New Jersey durante el Mundial 2026

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, en la ciudad de New Jersey tienen preparado un gesto en honor al referente de la Selección de Argentina, Lionel Messi.

La localidad de Berkeley Heights, ubicada en el condado de Union, New Jersey, “rebautizó” una calle con el nombre del ídolo argentino para honrar el impacto cultura, deportivo y mediático que ha tenido Messi en Estados Unidos desde su llegada a la MLS.

Berkeley Heights se encuentra a unos 40 kilómetros del MetLife Stadium, donde el 19 de julio se disputará la final del Mundial.

Leo Messi Way

El nuevo letrero de “Leo Messi Way” fue colocado frente al Patria Station Café, un establecimiento fundado por la bailarina argentina Carolina Zokalski y que ha servido como punto de reunión e intercambio cultural para sus compatriotas.

Cabe resaltar que la calle con el nombre de Messi es solo de carácter temporal y simbólico, como afirmó el gobierno municipal, que forma parte de los preparativos para la Copa del Mundo.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, otro de Octavos de Final y la Gran Final, para un total de ocho juegos.

Otro homenaje a Messi en Estados Unidos

Si bien, el nombramiento de la calle en su honor es de manera temporal, Lionel Messi se ha acostumbrado a tener importantes homenajes desde su llegada a la MLS con Inter Miami.

Y es que recientemente el argentino fue parte de la inauguración del Nu Stadium, casa de Inter Miami que apostó por homenajear en activo al astro argentino.

Dicho homenaje consistió en nombrar una de las gradas del estadio como la “Leo Messi Stand”, la cual es una de las mejores zonas del NU Stadium.

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