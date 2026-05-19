Acusado de atacar de mezquita de San Diego presuntamente robó tres armas de la casa de su madre

Autoridades policiales de San Diego, California, confirmaron que uno de los adolescentes involucrados en el tiroteo contra la mezquita más grande de la ciudad robó tres armas de fuego de la casa de su madre antes de ejecutar el ataque, el cual dejó un saldo de tres personas fallecidas.

Scott Wahl, jefe de policía de San Siego, informó que la madre del menor de 17 años notificó a los cuerpos de seguridad al percatarse de la ausencia de su hijo, de su vehículo y del armamento guardado en el domicilio.

La sustracción de las tres armas incrementó la evaluación de riesgo por parte de los investigadores, quienes consideraron al sospechoso como una amenaza mayor durante el despliegue de búsqueda, informó EFE.

Hallazgo de nota suicida con contenido sobre superioridad racial

La policía local detalló que la madre de uno de los sospechosos encontró una carta suicida redactada por el menor. El adolescente realizaba comentarios referentes a la superioridad racial, según el documento, pero Las autoridades no especificaron de manera oficial si este joven corresponde al mismo que sustrajo las armas de la vivienda familiar

Los avances de la investigación ministerial señalaron que uno de los atacantes está relacionado con la escuela secundaria Madison, una institución educativa localizada a 1.6 kilómetros de la mezquita donde ocurrió el crimen.

Reacciones desde el gobierno estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció formalmente sobre el suceso y lo calificó de “terrible”. El mandatario nacional anunció además que el director del FBI, Kash Patel, estará a cargo de ofrecer una sesión informativa detallada sobre el caso.

Respecto a las tres víctimas mortales, la policía de San Diego comunicó que ya fueron identificadas y sus familiares directos recibieron la notificación correspondiente. Los nombres de los fallecidos se harán públicos de forma oficial en los próximos días, una vez concluyan los protocolos pertinentes.

Sigue leyendo:

– Cómo es el proceso de evaluación para libertad condicional de los hermanos Menéndez

– Inmigrante mexicano se declara culpable por suplantar a agente de la Patrulla Fronteriza

– Al menos cuatro muertos tras volcarse embarcación con supuestos migrantes en San Diego