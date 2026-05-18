Uno de los adolescentes del ataque en San Diego dejó una nota de suicidio

Uno de los adolescentes señalados por el ataque armado contra una mezquita de San Diego tenía vínculos con una escuela secundaria ubicada a poco más de un kilómetro del lugar del tiroteo, mientras que la madre de otro de los sospechosos halló una nota de suicidio con mensajes sobre orgullo racial, informaron este lunes las autoridades.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, indicó que uno de los implicados estaba relacionado con la secundaria Madison, situada cerca del Centro Islámico de San Diego, escenario del ataque que dejó cinco muertos, incluidos los dos presuntos atacantes.

Según las autoridades, ambos jóvenes fueron encontrados muertos dentro de un vehículo cercano a la mezquita y las primeras investigaciones apuntan a heridas de bala autoinfligidas.

Investigan el móvil del ataque

Wahl explicó además que la nota localizada por la madre de uno de los adolescentes contenía referencias vinculadas al orgullo racial, un elemento que ahora forma parte de las pesquisas sobre el posible motivo del atentado.

“Encontró una nota suya”, dijo Wahl. “No voy a revelar ahora mismo cómo es la nota ni qué dice”.

La policía confirmó que ya identificó a las tres víctimas mortales restantes, aunque decidió no divulgar aún sus nombres mientras continúan las notificaciones a sus familiares.

Entre los fallecidos se encuentra un guardia de seguridad de la mezquita, cuya actuación fue destacada por las autoridades.

“Sin duda salvó vidas”

De acuerdo con Wahl, el guardia reaccionó rápidamente cuando comenzó el ataque y ayudó a reducir el impacto de la agresión en la entrada principal del recinto religioso.

“Sus acciones fueron heroicas”, afirmó el jefe policial. “Sin duda, hoy salvó vidas”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, condenó el ataque y aseguró que la ciudad no tolerará hechos de odio ni violencia contra comunidades religiosas.

“El odio no tiene cabida en San Diego”, dijo Gloria. “La islamofobia no tiene cabida en San Diego. No la toleraremos”.

Por su parte, el presidente Donald Trump calificó lo ocurrido como una situación “terrible” y adelantó que el FBI ofrecerá una sesión informativa sobre el caso.

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