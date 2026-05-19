Cristiano Ronaldo va a su sexta Copa del Mundo y encabeza lista al Mundial 2026

Portugal presentó su convocatoria de 26 jugadores para el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo a la cabeza, de cara a lo que será su sexta y última Copa del Mundo.

Ronaldo lidera la convocatoria que también une a estrellas como Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, entre otros.

La selección de Portugal luce como una de las grandes favoritas a la Copa del Mundo junto con España, Argentina, Inglaterra y Brasil.

Ronaldo comenzó su historia en las Copas del Mundo en Alemania 2006, 20 años después jugará su sexto Mundial con la esperanza de lograr la primera estrella de Portugal.

En 22 partidos, CR7 tiene 8 goles y 2 asistencias, aunque Ronaldo nunca ha logrado marcar o asistir en fases eliminatorias.

En el Mundial 2026, Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo en el Grupo K.

La selección dirigida por Martínez se preparará para la cita mundialista con partidos en casa los próximos días 6 y 10 de junio contra Chile y Nigeria, respectivamente.

Así será a convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

🇵🇹 Convocatoria de Portugal Prelista para el Mundial 2026 🧤 Porteros Diogo Costa — Oporto (POR)

— Oporto (POR) Rui Silva — Sporting (POR)

— Sporting (POR) José Sá — Wolverhampton (ING)

— Wolverhampton (ING) Ricardo Velho — Gençlerbirligi (TUR) 🛡️ Defensas Diogo Dalot — Manchester United (ING)

— Manchester United (ING) Matheus Nunes — Manchester City (ING)

— Manchester City (ING) Nélson Semedo — Fenerbahçe (TUR)

— Fenerbahçe (TUR) João Cancelo — FC Barcelona (ESP)

— FC Barcelona (ESP) Nuno Mendes — PSG (FRA)

— PSG (FRA) Gonçalo Inácio — Sporting (POR)

— Sporting (POR) Rúben Dias — Manchester City (ING)

— Manchester City (ING) Tomás Araújo — Benfica (POR)

— Benfica (POR) Renato Veiga — Villarreal (ESP) 🎯 Centrocampistas Rúben Neves — Al Hilal (KSA)

— Al Hilal (KSA) Samú Costa — Mallorca (ESP)

— Mallorca (ESP) João Neves — PSG (FRA)

— PSG (FRA) Vitinha — PSG (FRA)

— PSG (FRA) Bruno Fernandes — Manchester United (ING)

— Manchester United (ING) Bernardo Silva — Manchester City (ING) ⚽ Delanteros João Félix — Al Nassr (KSA)

— Al Nassr (KSA) Francisco Trincão — Sporting (POR)

— Sporting (POR) Francisco Conceição — Juventus (ITA)

— Juventus (ITA) Pedro Neto — Chelsea (ING)

— Chelsea (ING) Rafael Leão — AC Milan (ITA)

— AC Milan (ITA) Gonçalo Guedes — Real Sociedad (ESP)

— Real Sociedad (ESP) Gonçalo Ramos — PSG (FRA)

— PSG (FRA) Cristiano Ronaldo — Al Nassr (KSA)

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