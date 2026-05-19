Cristiano Ronaldo va a su sexta Copa del Mundo y encabeza lista al Mundial 2026
Cristiano Ronaldo jugará el sexto Mundial de su carrera con una Portugal que luce favorita a la Copa del Mundo
Portugal presentó su convocatoria de 26 jugadores para el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo a la cabeza, de cara a lo que será su sexta y última Copa del Mundo.
Ronaldo lidera la convocatoria que también une a estrellas como Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, entre otros.
La selección de Portugal luce como una de las grandes favoritas a la Copa del Mundo junto con España, Argentina, Inglaterra y Brasil.
Ronaldo comenzó su historia en las Copas del Mundo en Alemania 2006, 20 años después jugará su sexto Mundial con la esperanza de lograr la primera estrella de Portugal.
En 22 partidos, CR7 tiene 8 goles y 2 asistencias, aunque Ronaldo nunca ha logrado marcar o asistir en fases eliminatorias.
En el Mundial 2026, Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo en el Grupo K.
La selección dirigida por Martínez se preparará para la cita mundialista con partidos en casa los próximos días 6 y 10 de junio contra Chile y Nigeria, respectivamente.
Así será a convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
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