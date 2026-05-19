Demócratas logran avance clave en el Senado para restringir la guerra de Trump en Irán

El Senado dio este martes un primer paso clave para abrir el debate sobre una resolución que busca limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, tras una votación de 50 a 47 que permitió avanzar la medida después de varios intentos fallidos.

La iniciativa, impulsada por senadores demócratas, obtuvo el respaldo necesario para ser discutida en las próximas semanas y plantea obligar a la Casa Blanca a poner fin a la campaña militar en curso o a solicitar autorización explícita del Congreso para continuarla.

El avance del proyecto se produjo luego de que un grupo de republicanos se sumara a los demócratas, rompiendo la línea partidaria que había bloqueado resoluciones similares durante meses.

Uno de los apoyos decisivos fue el del senador Bill Cassidy, quien respaldó la medida tras perder su primaria en Luisiana, en medio de críticas públicas del propio Trump por su falta de lealtad.

Junto a él, otros senadores republicanos han mostrado posiciones variables en votaciones previas, lo que ha permitido que la iniciativa gane tracción tras múltiples derrotas en el Congreso.

Debate sobre la guerra en Irán

La resolución se enmarca en la creciente disputa institucional sobre la legalidad y alcance de la intervención militar en Irán, iniciada en febrero y que ya ha provocado al menos siete intentos demócratas previos para restringir la acción presidencial.

Los impulsores del texto argumentan que la Constitución otorga al Congreso la facultad de autorizar conflictos prolongados, mientras que la Casa Blanca sostiene que las operaciones se mantienen bajo condiciones excepcionales y acuerdos de alto el fuego.

No obstante, es seguro que Trump vetará una medida de este tipo, y es poco probable que cuente con el apoyo de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para anular su veto.

Negociaciones y advertencias de Trump

El avance legislativo ocurre al mismo tiempo que el vicepresidente J.D. Vance aseguró que existen progresos en las negociaciones con Irán para una salida diplomática al conflicto.

Sin embargo, el propio Trump advirtió el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estar preparadas para un “ataque a gran escala” si las conversaciones fracasan, manteniendo la presión militar como opción abierta.

Con información de EFE.

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