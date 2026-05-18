Paris Jackson aclaró su estado de salud tras comentarios sobre el aspecto de su cuello

La cantante Paris Jackson, hija de la fallecida estrella pop Michael Jackson, informó a sus seguidores que se realizó una ecografía en su cuello luego de que varias personas comentaron en un video previo que esa parte de su cuello lucía “extraña”.

“Me estoy haciendo una ecografía para revisar mis ganglios, ya que señalaron lo raro que se veía mi cuello en mi última publicación”, escribió en el video que grabó mientras le hacían el examen.

El estudio en cuestión salió bien, sin resultados anormales. Sin embargo, la cantante reconoció que los comentarios sobre la apariencia de su cuello le causaron mucha preocupación.

“Mucha gente señaló que mi cuello se ve muy raro en el último video que publiqué. Entonces estoy aterrada. Como, ‘Oh, eso es raro, una locura’. Hice que alguien viniera a mi estudio de ensayo y me hiciera una ecografía en la garganta”, dijo la artista.

Luego de los resultados del ultrasonido y tras revisar videos anteriores, Paris Jackson dijo que llegó a la conclusión de que su cuello siempre ha sido así y que en realidad no tiene nada raro.

“Creo que mi cuello simplemente hace cosas raras cuando hablo. Creo que esto es solo mi cuello, y ustedes me están asustando, pensando que algo está mal”, afirmó. La cantante afirmó que se preocupó por su voz, principalmente, ya que se encuentra en medio de las preparaciones para su participación en el festival BottleRock Napa Valley 2026.

Paris Jackson ofreció más detalles sobre el estudio que se realizó y dijo que detectaron un enrojecimiento en sus cuerdas vocales, pero no hay callosidades, lo cual es positivo. Luego explicó la razón por la cual su cuello tiene una forma diferente.

“La razón por la que mi cuello se ve tan raro es simplemente porque he ejercitado esos músculos al cantar durante tanto tiempo, y eso les pasa a los cantantes. Solo es más obvio en mí porque soy delgada”, sostuvo.

La hija de Michael Jackson y Debbie Rowe, quien recientemente tuvo una victoria en medio de la batalla legal con los administradores del patrimonio de su padre, ha hablado en el pasado sobre problemas de salud y adicciones que la han afectado.

La artista ha revelado que padece trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, trastorno de estrés postraumático complejo y trastorno obsesivo-compulsivo. Asimismo, ha celebrado su sobriedad luego de años luchando contra las adicciones. Incluso, confesó hace varios meses que tiene una perforación en el tabique nasal debido al excesivo consumo de cocaína que tuvo en el pasado.

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