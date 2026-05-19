El Departamento de Estado suspende los servicios de visado para tres países

Estados Unidos suspendió temporalmente los servicios de visa en República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur en medio del brote de ébola que encendió alertas sanitarias en África central y oriental. La decisión fue publicada por el Departamento de Estado, que explicó que la pausa busca proteger la salud pública y mantener estándares de seguridad en el proceso migratorio.

La medida comenzó a regir el 18 de mayo de 2026 y alcanza las operaciones de visa en esos tres países. No significa que todas las personas de esas nacionalidades tengan automáticamente prohibido viajar a Estados Unidos, ni invalida visas ya emitidas. El propio Departamento de Estado aclaró que las visas vigentes no se ven afectadas por esta pausa.

La suspensión se produce mientras las autoridades sanitarias internacionales siguen de cerca un brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, una especie menos frecuente del virus. La Organización Mundial de la Salud declaró el evento como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo, tras reportes de casos en República Democrática del Congo y Uganda.

La decisión de Estados Unidos marca un endurecimiento preventivo frente al brote de ébola, pero no debe confundirse con una emergencia dentro del país. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué servicios quedan afectados

La pausa impacta sobre los trámites de visa en las sedes consulares de los países alcanzados. En la práctica, esto puede implicar cancelación o postergación de citas, demoras en entrevistas y suspensión de nuevos servicios mientras dure la medida.

El Departamento de Estado no dio una fecha definitiva de reanudación. En su comunicación oficial, señaló que las operaciones permanecerán pausadas temporalmente por el brote en curso y que la prioridad es sostener la seguridad sanitaria del proceso de visas.

Para quienes ya tienen una visa estadounidense válida, la aclaración es importante: la medida no cancela documentos vigentes. El problema inmediato lo enfrentan quienes tenían citas programadas, trámites pendientes o planes de solicitar una visa desde alguno de los tres países incluidos.

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Por qué Estados Unidos tomó esta decisión

La suspensión de servicios consulares se suma a otras medidas de control anunciadas por el gobierno estadounidense. Los CDC informaron que, desde el 18 de mayo, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias, se implementaron controles sanitarios reforzados, restricciones de entrada y medidas de salud pública para evitar la introducción del ébola en Estados Unidos.

Según los CDC, estas acciones están dirigidas a personas que hayan estado recientemente en zonas afectadas por el brote. La preocupación principal no es una transmisión local en Estados Unidos, sino la posibilidad de que un caso importado llegue al país sin ser detectado a tiempo.

El ébola tiene una particularidad que complica la vigilancia: los síntomas pueden aparecer hasta 21 días después de la exposición. Por eso, las autoridades sanitarias suelen trabajar con esa ventana al monitorear viajeros y contactos.

El brote que encendió la alerta

El brote actual se concentra especialmente en el este de la República Democrática del Congo y está asociado al virus Bundibugyo. Reuters reportó este 19 de mayo que las autoridades registraban 543 posibles casos, 131 muertes sospechosas, 33 infecciones confirmadas en Congo y dos en Uganda.

La OMS expresó preocupación por la escala y la velocidad del brote, en particular por la aparición de casos en zonas urbanas, contagios entre trabajadores de salud y dificultades para detectar la enfermedad en sus primeras etapas. Associated Press informó que el brote se expandió durante semanas antes de ser identificado correctamente, en parte porque las pruebas iniciales buscaban otra especie más común del virus.

El cuadro es especialmente delicado porque, a diferencia del ébola Zaire, para el virus Bundibugyo no hay vacunas ni tratamientos aprobados de uso específico. Reuters informó que se evalúan herramientas experimentales, pero que la respuesta depende por ahora de aislamiento, rastreo de contactos, protección del personal sanitario y atención médica temprana.

No hay ébola confirmado en Estados Unidos por este brote, según los CDC. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué pasa con los viajes a esos países

El Departamento de Estado también elevó sus advertencias de viaje. Para República Democrática del Congo, la guía oficial indica “Do Not Travel”, el nivel más alto de alerta, por crimen, disturbios y riesgo sanitario vinculado al brote de ébola Bundibugyo.

Para los viajeros, la recomendación central es revisar avisos oficiales antes de cualquier desplazamiento, evitar zonas afectadas y no tener contacto con personas enfermas, fluidos corporales, cadáveres o materiales potencialmente contaminados. En brotes de ébola, el riesgo aumenta especialmente para trabajadores de salud, cuidadores y personas que participan en funerales o rituales con contacto físico.

¿Hay casos de ébola en Estados Unidos?

Hasta la actualización oficial disponible, los CDC no informan casos confirmados de ébola dentro de Estados Unidos por este brote. La agencia sostiene que el riesgo inmediato para el público estadounidense es bajo, aunque el gobierno activó controles preventivos para reducir la posibilidad de ingreso del virus.

Un ciudadano estadounidense dio positivo en República Democrática del Congo y sería trasladado a Alemania para recibir atención médica, junto con otras personas expuestas. Ese caso no equivale a transmisión dentro de Estados Unidos, pero ayuda a explicar por qué Washington decidió endurecer medidas de vigilancia y control.

Qué deben hacer quienes tenían una cita de visa

Quienes tenían una cita programada en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur deben revisar los mensajes de la embajada o consulado correspondiente y esperar instrucciones oficiales. La pausa puede afectar entrevistas, turnos y procesamiento de solicitudes, pero no anula visas estadounidenses ya aprobadas y vigentes.

Por ahora, la medida afecta servicios de visa en tres naciones africanas y se suma a controles sanitarios de viaje.

El mensaje de fondo es doble: no hay evidencia de transmisión local en Estados Unidos, pero Washington está actuando antes de que el brote pueda generar un riesgo importado mayor.

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