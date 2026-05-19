Estudio nacional vincula apertura de escuelas charter con mejoras en la lectura

Tras analizar más de una década de datos educativos a nivel nacional, una amplia investigación en Estados Unidos revela que la expansión de las escuelas charter está asociada con un repunte en el rendimiento académico de los distritos, con un impacto especialmente positivo en la lectura. Este hallazgo reaviva con fuerza el histórico debate sobre el verdadero impacto de la elección escolar en el sistema de educación pública.

La investigación, divulgada esta semana por la Alianza Nacional de Escuelas Chárter (NAPCS) en un artículo firmado por Jamison White, examinó diez años de información proveniente de más de 11,000 distritos escolares del país para evaluar qué sucede antes y después de que una escuela charter comienza a operar en una comunidad.

Según el análisis, los investigadores no se limitaron a medir el desempeño de los estudiantes matriculados en estas instituciones, sino que observaron el rendimiento académico del distrito completo, incluyendo a quienes permanecieron en escuelas públicas tradicionales.

Las escuelas charter o autónomas son instituciones públicas financiadas por el Estado, pero cuya gestión recae en administraciones independientes regidas por un contrato o charter específico. Estos centros operan bajo un esquema de gratuidad y en situaciones donde la demanda supera la capacidad disponible, el ingreso de estudiantes se determina obligatoriamente a través de un proceso de lotería.

A diferencia de los modelos educativos tradicionales, estos planteles gozan de autonomía para estructurar sus esquemas administrativos, métodos pedagógicos y currículos académicos.

De acuerdo con la publicación, “el uso de métodos estadísticos diseñados para medir relaciones de causa y efecto permitió identificar una relación causal entre la entrada de escuelas charter y aumentos significativos en el rendimiento estudiantil, especialmente en comprensión lectora”.

Los resultados mostraron que en promedio los distritos donde abrieron escuelas chárter registraron incrementos en los niveles de competencia en lectura. Las puntuaciones en matemáticas también evidenciaron mejoras, aunque con efectos más moderados y menos uniformes.

La investigación además encontró que los distritos con una mayor proporción de estudiantes matriculados en escuelas charter tendieron a presentar mejores resultados académicos con el paso del tiempo.

Impacto relativo

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores es que los efectos positivos no parecieron ser iguales entre todos los modelos de escuelas charter.

El estudio señala que las instituciones diseñadas para atender necesidades específicas, como estudiantes con dificultades en sistemas tradicionales, jóvenes que requieren horarios flexibles o alumnos que necesitan apoyo más individualizado, mostraron la relación positiva más sólida con el desempeño académico del distrito.

Los autores sostienen que las escuelas no son conceptos abstractos, sino espacios donde los estudiantes aprenden y se desarrollan, por lo que ampliar opciones educativas bien diseñadas podría beneficiar no solo a las familias que optan por ellas, sino también al ecosistema escolar en su conjunto.

“El uso de métodos estadísticos diseñados para medir relaciones de causa y efecto permitió identificar una relación causal entre la entrada de escuelas charter y aumentos significativos en el rendimiento estudiantil, especialmente en comprensión lectora”. Alianza Nacional de Escuelas Charter

El estudio académico

El artículo de NAPCS hace referencia a la investigación académica “Los efectos a nivel de mercado de las escuelas charter en los resultados de los estudiantes” publicada en el Journal of Public Economics, que examinó datos nacionales sobre escuelas públicas y chárter para medir sus efectos a escala de mercado educativo.

Ese estudio académico encontró que un aumento de 10 puntos porcentuales en la participación del sector autónomo puede generar mejoras modestas en resultados académicos y tasas de graduación, aunque los investigadores advierten que los efectos pueden variar según el contexto local y las características de cada escuela.

Las escuelas charter continúan siendo uno de los temas más debatidos en la política educativa estadounidense. Sus defensores argumentan que ofrecen innovación y alternativas para familias insatisfechas con sistemas tradicionales, mientras sus críticos cuestionan su impacto financiero y estructural sobre las escuelas públicas tradicionales.

Crecen en NYC, pero…

Desde la apertura de la primera escuela charter en Harlem en 1999, el sector ha crecido hasta alcanzar 285 escuelas distribuidas en alrededor de 430 campus y una matrícula estimada de 150,500 estudiantes para el año escolar 2025-2026, equivalente al 15.2% de todos los alumnos de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.

El crecimiento ha sido sostenido, con aumentos de matrícula prácticamente cada año y una expansión particularmente fuerte en distritos como El Bronx, donde uno de cada tres estudiantes de kindergarten asiste a una escuela charter, según datos del New York City Charter School Center y del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

A comienzos de este año, el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una expansión significativa de los programas de cuidado infantil temprano en la Gran Manzana con el compromiso de aumentar las plazas gratuitas para niños pequeños en los cinco condados.

Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos desde el sector de las escuelas charter, cuyos defensores sostienen que la expansión no contempla un financiamiento equitativo para los estudiantes matriculados en esos planteles.

Durante una entrevista en el programa Inside City Hall de NY1, Eva Moskowitz, directora ejecutiva de Success Academy Charter Schools, argumentó que las escuelas charter deberían formar parte del esfuerzo de educación temprana.

“Pensaría que cualquiera que apoye firmemente la educación en la primera infancia querría incluirnos. El sector de las escuelas charter en la ciudad de Nueva York está obteniendo resultados excepcionales”, afirmó.

El dato: