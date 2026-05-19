Guardia de seguridad que murió en tiroteo en San Diego es aclamado como héroe por evitar más muertes

Amin Abdullah, el guardia de seguridad que falleció junto a dos personas en el tiroteo del Centro Islámico, fue aclamado como héroe por las autoridades de San Diego por impedir un número mayor de víctimas en la mezquita más grande de la localidad, donde murieron cinco personas.

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, precisó en rueda de prensa sobre la intervención del trabajador, la cual según a su juicio, fue fundamental para evitar que el tiroteo fuese peor.

“Sus acciones fueron heroicas y sin duda salvaron vidas hoy”, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, refiriéndose a Abdullah. “Creemos que el guardia de seguridad pudo ayudar, al menos, a minimizar la situación en la zona frontal de la mezquita”.

Investigación califica el ataque como posible crimen de odio

De acuerdo con fuentes oficiales obtenidas por la cadena ABC News, los investigadores localizaron manuscritos con contenido antiislámico en el interior del automóvil utilizado por los atacantes, dos jóvenes de 17 y 18 años que fallecieron en el sitio por heridas de bala autoinfligidas.

Sobre los motivos del atentado, el jefe policial Scott Wahl respaldó la hipótesis del móvil ideológico al declarar que “sin duda, hubo un discurso de odio involucrado”.

Testimonios de la comunidad

Un ciudadano vinculado a la institución escolar, de nombre Sam Hamideh, describió el compromiso del vigilante fallecido en declaraciones para la cadena KGTV. Asimismo, el director del Centro Islámico de San Diego, Taha Hassan, manifestó el impacto del acontecimiento al declarar que, “nunca antes habíamos vivido una tragedia como esta”.

“Condenamos enérgicamente este horrible acto de violencia. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este ataque. Nadie debería temer por su seguridad al asistir a oraciones o estudiar en una escuela primaria”, declaró la directora ejecutiva de la sección de San Diego del Consejo de Relaciones Americano-islámicas, Tazheen Nizam.

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