Juez imputa al expresidente de España José Luis Zapatero por presunto lavado de dinero

El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, imputó al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación en una red delictiva dedicada al tráfico de influencias.

La resolución judicial precisó que se le señala como el supuesto cabecilla de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” encargada de mediar ante organismos públicos para beneficiar a particulares a cambio de comisiones financieras, informó la agencia EFE.

La medida adoptada por el juez de instrucción incluye cargos por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Se revisó el expediente sobre las supuestas comisiones ilícitas tramitadas durante el proceso de rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra. El exjefe del Ejecutivo español comparecerá en sede judicial el próximo 2 de junio.

Detectan nexos financieros con fondos internacionales

La reapertura del caso se da tras los hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La investigación señala que el capital otorgado para el auxilio económico de la aerolínea pudo ser empleado para el blanqueo de activos provenientes de gestiones presuntamente irregulares vinculadas con altos cargos del gobierno de Venezuela.

“Una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”, señaló parte del informe judicial de 85 páginas emitido por el juez Calama.

Sociedades instrumentales y transferencias al entorno familiar

El magistrado detalló el uso de empresas pantalla, contratos simulados y circuitos bancarios opacos para procesar los fondos de origen ilícito. El documento afirma que personas de confianza y la secretaria del expresidente operaban como intermediarios bajo el mando directo de Rodríguez Zapatero.

El principal receptor económico de la red habría sido el propio exmandatario y la firma Whathefav, propiedad de sus hijas. La auditoría judicial refleja que la consultora Análisis Relevante envió 490,780 euros a Rodríguez Zapatero y 239,755 euros a la sociedad Whathefav. Estos capitales procedían originalmente de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.

La investigación indica que los directivos de la aerolínea Plus Ultra gestionaron la ayuda estatal de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.

Para este fin, se emplearon dos canales de mediación: uno vinculado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y otro liderado por Rodríguez Zapatero, siendo este último el que consolidó el papel predominante para la aprobación de los fondos.

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