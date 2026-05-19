Ordenan arresto de agente del ICE acusado de disparar a venezolano en Minnesota

La Fiscalía del condado de Hennepin, en Minnesota, emitió una orden de arresto contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señalado de disparar contra un inmigrante venezolano durante un operativo realizado en Minneapolis en enero pasado.

El agente identificado como Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma mortal y un cargo adicional por presuntamente presentar una denuncia falsa, según informó la fiscal del condado, Mary Moriarty.

De acuerdo con las autoridades locales, el caso ocurrió durante la llamada “Operación Metro Surge”, una estrategia federal de control migratorio implementada en Minnesota. La víctima fue identificada como Julio Sosa-Celi, un inmigrante venezolano que resultó herido en Minneapolis durante el operativo.

An ICE agent shot a man through a closed front door.

Then lied about it — to colleagues, to medical staff, to the FBI.



Today he was charged.



Christian Castro. 4 counts of second-degree assault. Falsely reporting a crime.

Nationwide arrest warrant issued.



DHS said he was… pic.twitter.com/RqwgBRiotO — Sammi🦋 (@StoriesBySammi) May 19, 2026

Fiscalía cuestiona versión presentada por ICE

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Moriarty explicó que la investigación detectó inconsistencias entre la versión entregada inicialmente por agentes federales y los testimonios de testigos presenciales.

La funcionaria aseguró que su oficina continuará con el proceso judicial contra Castro y señaló que existen mecanismos para localizarlo, pese a que hasta el momento se desconoce su paradero.

Las acusaciones contra el agente representan el segundo caso reciente en el que un integrante de ICE vinculado a la “Operación Metro Surge” enfrenta cargos criminales en Minnesota.

State prosecutors in Minnesota have filed criminal charges against an ICE officer who allegedly shot a Venezuelan immigrant in Minneapolis in January, then lied about what happened. Hennepin County Attorney Mary Moriarty announced Monday that federal agent Christian Castro will… — Democracy Now! (@democracynow) May 19, 2026

Otro agente de ICE también fue acusado en Minnesota

El mes pasado, Gregory Donnell Morgan Jr., otro agente relacionado con el operativo federal, fue acusado de dos cargos de agresión en segundo grado después de presuntamente apuntar con un arma a conductores mientras regresaba al edificio federal Whipple, también ubicado en Minnesota.

Las investigaciones sobre las acciones de agentes federales durante la Operación Metro Surge continúan abiertas y han generado controversia por el uso de fuerza durante los operativos migratorios en Minneapolis.

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