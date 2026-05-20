4 apuñalados en Queens, Nueva York: piden 100 años de cárcel para el atacante

Mark Albano fue declarado culpable de homicidio y otros delitos por apuñalar al azar a cuatro hombres en Queens (NYC), matando a uno de ellos e hiriendo gravemente a los otros tres.

Esos ataques tuvieron lugar en cuatro días en un período de dos semanas. “Este acusado emprendió una serie de apuñalamientos totalmente injustificados en las calles Astoria y Elmhurst. Uno de los incidentes le costó la vida a un hombre, y otro dejó a una víctima desprevenida con lesiones permanentes. El jurado ha emitido su veredicto, y el acusado se enfrenta ahora a una pena de entre 100 años y cadena perpetua”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Albano, de 39 años y residente de Elmhurst, fue declarado culpable de homicidio, agresión, intento de homicidio y posesión criminal de un arma, entre otros. Ushir Pandit Durant, jueza del Tribunal Supremo de Queens, ordenó que Albano regrese al tribunal el 24 de julio, cuando conocerá su sentencia.

Según los cargos y los testimonios presentados en el juicio, el 23 de abril de 2021, aproximadamente a las 3:30 a.m., el acusado se acercó a Leroy Williams, de 57 años, en la plataforma de la estación Grand Avenue-Newtown del Metro en Elmhurst. Allí apuñaló a la víctima una vez en el pecho y luego huyó. Desechó la chaqueta que llevaba puesta en un cubo de basura a pocas cuadras de la estación. La víctima falleció en un hospital cercano a consecuencia de la herida.

Unos días después, el 3 de mayo Albano se acercó a un hombre por la espalda en la 35th Av en Astoria y lo apuñaló una vez en la parte posterior del cuello, para luego huir. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde salvaron su vida.

El 7 de mayo aproximadamente a las 8:00 p.m., Albano siguió a una tercera víctima en la Avenida 51, cerca de la Calle 90, en Elmhurst. Sin provocación alguna, se acercó al hombre de 31 años y lo apuñaló en la nuca. La víctima cayó al suelo retorciéndose de dolor, pero logró ver a Albano huir del lugar llevando consigo una bolsa. La médula espinal de esa víctima resultó seccionada, y aunque él sobrevivió sufre lesiones permanentes a consecuencia del ataque.

Unas horas después, aproximadamente a las 5:15 a.m. del 8 de mayo, Albano se enfrentó a un hombre de 40 años en un local en Elmhurst conocido por funcionar como garito de juego clandestino. Sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en el brazo y la axila.

Los agentes de policía que acudieron al lugar encontraron al hombre tendido en medio de un charco de sangre. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde cerraron las heridas punzantes. La policía detuvo a Albano a pocas cuadras del lugar de los hechos y portaba una bolsa que contenía un cuchillo.

En un caso similar, en 2024 un hombre sin hogar fue sentenciado por haber apuñalado al azar a tres indigentes en menos de una semana mientras dormían en calles de Manhattan (NYC), matando a uno de ellos, en el verano de 2022.

En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

El mes pasado Jonathan Melo, adolescente de 17 años, murió tras recibir una puñalada por la espalda en El Bronx (NYC) a media tarde. También en abril un hombre fue fatalmente apuñalado en una disputa a las afueras de un refugio en Midtown West Manhattan (NYC).

Además un pasajero de unos 30 años fue apuñalado en un tren de la línea 4 del Metro de Nueva York cerca de Wall St, en el Bajo Manhattan, reportó New York Post; y el sábado 11 de abril tres pasajeros mayores fueron atacados con machete por un sospechoso que fue abatido por la policía en Grand Central.