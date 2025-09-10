Eric Stonestreet, protagonista de ‘Modern Family, se casó en su mansión de Kansas City

El actor Eric Stonestreet decidió estrenar su recién construida mansión en Kansas City con la celebración de su boda. El protagonista de la serie ‘Modern Family’ se casó con Lindsay Schweitzer tras ocho años de relación.

Stonestreet anunció su boda en redes sociales, con una publicación en la que muestra fotos del día de la boda y aprovecha también para celebrar su cumpleaños número 54. Escribió: “Es mi cumpleaños y adivina qué me regalaron”.

La pareja comenzó su relación en 2017 y se comprometieron hace unos años, pero estaban buscando el momento perfecto para hacerlo. En una entrevista que dio el actor a la revista ‘People’, dijo: “Bueno, dije que estamos construyendo una casa para celebrar una boda, y seguimos en camino. Ya casi hemos terminado la casa, y ese ha sido nuestro plan desde el principio”.

También explicó que la casa en Kansas City se comenzó a construir luego de que se comprometieron en agosto del 2021. No querían solo cumplir con el compromiso de un matrimonio, sino también crear el espacio en donde vivir y crear recuerdos juntos.

Los dos estuvieron muy involucrados en la construcción de la casa, no solo en el diseño de la estructura, sino también en los detalles más mínimos, incluyen el tipo de ladrillo a utilizar.

No es de extrañar que haya decidido construir una casa a medida en Kansas City, donde nació, pues en entrevistas anteriores ha revelado que mientras vivía en Los Ángeles estaba desesperado por regresar. El actor pasó una larga temporada en California, pues ‘Modern Family’ fue un exitoso programa que se mantuvo durante 11 temporadas, desde el 2009 hasta el 2020.

Por los momentos, el actor y su ahora esposa no han mostrado toda la residencia, aunque el proceso sí lo fueron registrando en redes sociales.

