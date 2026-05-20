Chefs revelan el secreto: arroz blanco perfecto con caldo y laurel

El arroz es un plato básico de la cocina de millones de personas en el mundo. Su preparación, aunque sencilla, está llena de trucos y secretos que los chefs revelan para elevar el nivel de este popular alimento con solo agregar tres ingredientes: ajo, laurel y caldo. El método es clave para lograr los mejores resultados.

Esta guarnición, que es tendencia gastronómica por su versatilidad, ya que se usa como sustituto de otros carbohidratos en postres y bebidas, es el acompañamiento ideal para proteínas e incluso como plato principal cuando le agregamos más ingredientes.

Como es un alimento noble que nunca falla, hay formas de variar el sabor y mejorar la textura para crear la combinación perfecta: un arroz suelto, tierno y firme al gusto, pero con mucho aroma.

Solo agua y sal

La clave del arroz de restaurante está en el lavado a conciencia y el respeto por los tiempos de reposo sin destapar la olla. Crédito: Shutterstock

Para algunos chefs, como Jordi Cruz, el arroz perfecto se cocina solo con agua y sal. Su secreto está en lavar bien el arroz, agregar 600 mililitros de agua por cada 500 gramos de arroz redondo y 5 gramos de sal. Esta es la receta que usa el laureado con tres estrellas Michelin en su restaurante de Barcelona.

El secreto, para Cruz, está en la forma de cocinar: una vez que agregas los ingredientes en la olla y revuelves, tapa la olla y cocina durante 4 minutos a fuego fuerte; luego baja el fuego al mínimo y mantén la cocción durante 10 minutos. Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos más sin destapar la olla bajo ninguna circunstancia. Solo al final del reposo, retira la tapa.

Ajo, laurel y caldo

Mientras tanto, el chef Juanjo López defiende agregar más ingredientes como ajos, hojas de laurel y caldo. El dueño de un restaurante en Madrid y creador de contenido de comida explica que el agua de la cocción puede sustituirse por un caldo de cocina (que puede ser el de tu preferencia) y agregar ajo y laurel para aromatizar el arroz.

Para López, el mejor arroz blanco tiene un secreto tal como lo preparaba su abuela, pero con un giro actual: caldo de pescado en vez de agua.

La preparación tiene cero grado de complejidad, pero sí trucos importantes, como que primero hay que nacarar bien el arroz con su ajo, laurel y cebolla. Luego se añade el caldo y se deja 13 minutos a fuego lento. Además, es crucial darle cinco minutos de reposo (importantísimo) y queda listo para disfrutar.

En el proceso de cocción, el grano absorbe los aromas y el resultado es un arroz más gustoso y con sutiles sabores de las especias aromáticas que se agregaron.

Caldo de cocida para marcar la diferencia

La base del éxito: ingredientes frescos como calabaza, garbanzos y el potente caldo de cocido antes de entrar al horno a 220°C para la reducción final. Crédito: Shutterstock

Hay otros chefs que recomiendan caldos potentes para elevar el sabor, como el Chef Bosquet, que prepara arroz al horno sin mayores complicaciones agregando caldo de cocido. Este es un ingrediente estrella emblemático de la gastronomía tradicional española; se elabora a fuego lento con pollo, gallina, hueso de jamón, hueso de cerdo, tocino, zanahoria, papas y col, hasta obtener un concentrado de sabor inigualable.

Con el aporte de sabor de esta mezcla de ingredientes, el arroz al horno toma un gusto exquisito. Además, él le agrega pollo, morcilla, garbanzos y verduras.

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