Cine gratis en Central Park comienza este jueves con “Zootopia 2”

El verano en Nueva York tiene rituales que nunca fallan. Algunos buscan el primer helado de la temporada, otros esperan los conciertos gratuitos y hay quienes saben que la verdadera postal aparece cuando cae la noche, se extiende una manta sobre el césped y una pantalla gigante ilumina Central Park.

Eso es exactamente lo que volverá a ocurrir en Wollman Rink, el emblemático espacio que durante meses recibió a miles de personas sobre hielo y que ahora cambia los patines por cine bajo las estrellas. La programación arranca este 21 de mayo con “Zootopia 2”, una de las apuestas familiares más esperadas del año.

La propuesta forma parte de las “Movie nights under the stars”, una serie de funciones gratuitas pensadas para reunir a familias, amigos y turistas en pleno corazón de Manhattan. Apenas empieza el anochecer, el mirador de Wollman se transforma en una sala de cine al aire libre con vistas privilegiadas del skyline neoyorquino.

El plan perfecto gratuito bajo las estrellas

Después del cierre oficial de la temporada de patinaje, el lugar abre una nueva etapa marcada por música en vivo, reuniones al aire libre y funciones cinematográficas para todas las edades. El único requisito para asistir es llevar una manta o silla plegable para instalarse cómodamente frente a la pantalla inflable.

Las películas serán proyectadas entre las 8:30 y las 10:30 de la noche, mientras que el popcorn será gratuito hasta agotar existencias.

La primera función será mañana y estará dedicada a “Zootopia 2”, película que vuelve a reunir a Judy Hopps y Nick Wilde en una nueva investigación dentro de la ciudad animal. Esta vez, el gran misterio comienza cuando Gary De’Snake llega a Zootopia y altera por completo el equilibrio de la metrópolis.

La cinta cuenta nuevamente con las voces de Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, mientras que Ke Huy Quan se suma al elenco. Además, detrás del proyecto regresan Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino, el equipo ganador del Oscar que impulsó la primera entrega.

Programación variada para todo público

El evento seguirá el 4 de junio con “Hamilton”, la celebrada versión filmada del exitoso musical de Broadway creado por Lin-Manuel Miranda. La producción, rodada en el Richard Rodgers Theatre en 2016, combina teatro en directo y lenguaje cinematográfico en una experiencia que se convirtió en fenómeno cultural.

Luego, el 18 de junio, será el turno de “Wicked for Good”, segunda parte de la adaptación cinematográfica inspirada en el famoso musical de Broadway. La historia retoma el conflicto entre Elphaba y Glinda con Cynthia Erivo y Ariana Grande nuevamente al frente del elenco bajo la dirección de Jon M. Chu.

La agenda terminará el 2 de julio con “Captain America: Brave New World”. Anthony Mackie retomará su papel como Sam Wilson, ahora convertido oficialmente en el nuevo Capitán América, mientras enfrenta una amenaza internacional vinculada al presidente Thaddeus Ross.

Con el hielo ya derretido y las temperaturas en ascenso, Wollman Rink vuelve a convertirse en uno de los puntos más atractivos del verano neoyorquino. Esta vez, locales y turistas podrán cambiar los patines y las bebidas calientes por películas con los rascacielos de Manhattan de fondo, mantas compartidas y noches hechas para quedarse un rato más en Central Park.

Sigue leyendo:

Obras de Broadway gratis invaden la plaza del Rockefeller Center

Forest Hills Stadium: conciertos gratuitos a partir de junio

Lo dijo todo: Clovis Nienow cuenta qué sintió frente a Shakira