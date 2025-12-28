PETA critica a Kim Kardashian por regalarle cachorros a sus hijos en Navidad

La empresaria Kim Kardashian se ha vuelto blanco de críticas en redes sociales luego de que le regaló cuatro cachorros de pomeranias a sus hijos como obsequios de Navidad. La organización PETA, encargada de defender los derechos de los animales, se pronunció en contra de esta acción de la socialité.

Ingrid Newkirk, la fundadora de PETA, aseguró que Kim Kardashian está siendo criticada “con razón” y cuestionó que no consideró adoptar un perro sin hogar de un refugio.

“Los cachorros no son peluches, y es una lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los cachorros de refugios y, en cambio, esté siendo criticada con razón en las redes sociales por eso”, dijo Newkirk en una declaración obtenida por el Daily Mail.

La organización calificó de “cruel” el hecho de ignorar a los animales en refugios que necesitan un hogar. Además instó a la socialité a que envíe a sus hijos como voluntarios a un refugio de animales, como una forma de compensación y para entender la crisis de cachorros sin hogar.

‘Ignorar la crisis de los animales sin hogar es inexcusablemente cruel, y por eso le pedimos a Kim y Khloe, que hicieron lo mismo, que llamen a PETA o a un refugio local la próxima vez que quieran traer un animal a su casa, y que intenten compensarlo ahora enviando a sus hijos como voluntarios en un refugio local o pagando un maratón de adopción de un refugio local o al menos un día de esterilización para ayudar a detener la creciente crisis de cachorros sin hogar”, dijo la fundadora.

Kim Kardashian publicó fotos en sus redes sociales presumiendo la incorporación de las mascotas a su hogar. La dueña de Skims aseguró que cada uno de sus hijos tiene un perro. Este regaló de Kim Kardashian a sus hijos causó indignación entre los usuarios de redes sociales. Muchos cuestionaron que la empresaria regalara un animal vivo a sus hijos, tres de los cuales no tienen más de 10 años.

Kim Kardashian tiene otros dos perros, Sushi y Sake, que adoptó en 2017. Sin embargo, la modelo fue criticada después de aparecer mostrando a los perros que vivían en su garaje en 2022.

