Viajar este verano será más caro para millones tras la crisis de Spirit Airlines

Las vacaciones de verano están excediendo el presupuesto de millones de familias en Estados Unidos. El cierre repentino de Spirit Airlines, el pasado 3 de mayo, eliminó una de las opciones más recurridas por viajeros con bajo presupuesto, al tiempo que provocó que los vuelos domésticos elevaran sus precios unos $70 dólares en promedio, un 24% más que hace un año, según datos del sector turístico, de acuerdo con datos de Kayak y la U.S. Travel Association.

El impacto no se limita a los boletos de avión. También elevó los precios de la gasolina, los hoteles y la comida en carretera, justo al inicio de la temporada de viajes más importante del año. Para muchas familias hispanas, eso significa considerar cientos de dólares adicionales por prácticamente los mismos viajes que realizaron el verano pasado, incluso sin cambiar destino ni número de días de vacaciones.

¿Quién pierde más con el cierre de Spirit Airlines?

Durante 34 años, Spirit fue la aerolínea de referencia para los viajeros con presupuestos ajustados, incluidos muchos inmigrantes que volaban a Florida, Nevada o Texas aprovechando sus tarifas más bajas.

“Nos disculpamos de manera específica con los estadounidenses que ahora podrían quedar completamente fuera del acceso al transporte aéreo”, señaló Marshall Huebner, abogado de Spirit, al explicar ante el juez que la empresa ya no tenía capacidad para operar.

Spirit no logró sobrevivir al impacto del alza del combustible derivado de la guerra con Irán y a la competencia con otras grandes aerolíneas, que comenzaron a ofrecer boletos básicos a precios bajos. Con su salida, rutas como Las Vegas, Orlando y Fort Lauderdale perdieron a su jugador más agresivo en tarifas.

El verdadero costo del viaje de verano en 2026

De acuerdo con Kayak, la tarifa promedio de un vuelo doméstico en Estados Unidos ronda los $365, es decir, un aumento de $30 (9%) desde finales de marzo y de $70 (24%) respecto al verano pasado. Los vuelos internacionales también encarecieron entre 12% y 14% frente a los costos del 2025.

Pero los boletos de avión no son el único rubro que encareció tras el cierre de Spirit:

Gasolina : se encareció casi un 30% en abril , mientras la inflación general fue de 3.8% , lo que presiona a quienes estaban planeando un viaje por carretera

: se encareció casi un , mientras la inflación general fue de , lo que presiona a quienes estaban planeando un viaje por carretera Hoteles : los precios aumentaron más de un 4% frente a 2025

: los precios aumentaron más de un frente a 2025 Combustible de aviación: el precio del combustible casi se duplicó desde el inicio de la guerra con Irán, pasando de $99 a $209 por barril, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En conjunto, los precios de viaje subieron al doble de la tasa de inflación general en abril, según la U.S. Travel Association. Para las familias de ingresos medios y bajos, cada dólar extra en transporte significa recortar otros rubros de sus viajes, como hotel o comida, e incluso se ven orillados a cancelar sus viajes.

Lo que queda del mercado de vuelos “baratos”: Frontier, Allegiant y otras

La desaparición de Spirit dejó a Frontier como la aerolínea con un modelo más parecido: tarifas básicas muy bajas, pero cobros adicionales en casi todo lo demás. Frontier ya comenzó a expandirse en mercados donde Spirit era fuerte, según reportes de la propia industria.

El resto del segmento de bajo costo enfrenta su propia crisis. Allegiant Airlines concretó la compra de Sun Country por cerca de $1,500 millones, reduciendo más la competencia. Y la Asociación de Aerolíneas de Valor, que agrupa a Allegiant, Avelo y Frontier, pidió a la administración Trump una ayuda temporal de $2,500 millones para hacer frente a los costos actuales del combustible, pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, rechazó la propuesta el mismo día que Spirit dejó de operar.

“Las aerolíneas de presupuesto bajo son una criatura muy peculiar”, explicó Vikrant Vaze, experto en sistemas de aviación del Colegio de Ingeniería de Dartmouth. “Aunque puedes agruparlas como aerolíneas de bajo costo, son muy distintas entre sí”.

40% de hogares de bajos ingresos no viajará este verano

El Bank of America Summer Travel Outlook 2026 encontró que casi el 40% de los hogares de menores ingresos no planea viajar este verano, principalmente por razones económicas, mientras que más del 60% de los hogares de altos ingresos ya tiene vacaciones programadas.

“Debajo de la superficie hay la usual forma de K, donde las cosas son más sólidas en el extremo superior y más inciertas en el extremo inferior”, indicó David Tinsley, economista sénior del Bank of America Institute.

Para muchas familias hispanas que viven con uno o dos salarios y pagan renta en ciudades caras, la decisión ya los obliga a considerar si tienen posibilidades de viajar en el verano.

Cómo ahorrar si decides viajar este verano

Si decides viajar en el verano, estos ajustes pueden ayudar a contener el gasto:

Elegir bien la semana : según Skyscanner, la semana del 17 al 23 de agosto ofrece los vuelos más baratos del verano

: según Skyscanner, la semana del ofrece los vuelos más baratos del verano Volar martes o miércoles : los martes son hasta un 17.6% más baratos que los domingos, de acuerdo con el mismo análisis

: los martes son hasta un que los domingos, de acuerdo con el mismo análisis Ajustar el destino : informes de Dollar Flight Club señalan que Puerto Rico, México y República Dominicana mantienen tarifas competitivas, con vuelos ida y vuelta que oscilan entre $200 y $350 en ciertas ciudades

: informes de Dollar Flight Club señalan que mantienen tarifas competitivas, con vuelos ida y vuelta que oscilan entre en ciertas ciudades Recortar noches de hotel: el Bank of America reveló que muchas familias están reduciendo la estancia o el tipo de alojamiento en lugar de cancelar por completo el viaje

En términos prácticos, la combinación de viajar en fechas flexibles, evitar los picos de junio y julio y reducir una o dos noches de hotel suele generar un ahorro mayor que tratar de recortar en comida durante el viaje.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre costo de los vuelos en el verano tras el cierre de Spirit

¿Por qué cerró Spirit Airlines?

Spirit acumuló pérdidas por el alza del combustible, la competencia de las grandes aerolíneas y sus fallidos intentos de fusión con Frontier y JetBlue. Dejó de operar el 3 de mayo de 2026.

¿Cuánto más caro está volar este verano?

Según Kayak, el boleto doméstico promedio ronda los $365, con un aumento de $70 (24%) frente al verano pasado. Los vuelos internacionales aumentaron entre 12% y 14% respecto a 2025.

¿Qué aerolíneas baratas quedan para sustituir a Spirit?

Frontier es la alternativa más parecida a Spirit y está creciendo en varios de sus antiguos mercados. Allegiant y Avelo también ofrecen tarifas bajas, aunque con redes más limitadas.

¿Solo suben los vuelos o también otros gastos del viaje?

No. La gasolina subió casi un 30% en abril y los hoteles aumentaron más del 4% frente a 2025. Eso encarece tanto los viajes por carretera como las vacaciones tradicionales.

Conclusión

Spirit fue la puerta de entrada al transporte aéreo para muchos hogares de ingresos bajos y medios en Estados Unidos. Su desaparición no solo movió el tablero del sector, sino también quién puede subir a un avión en el verano y quién no.

Para las familias hispanas que todavía intentan hacer un viaje al año, 2026 será un año difícil. Si la tendencia de costos se mantiene, el verano de 2027 podría exigir aún más planificación, flexibilidad y sacrificios para seguir viajando para las vacaciones.

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