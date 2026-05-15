Lance Bass cruzó Times Square para cantar “It’s Gonna Be Me” con Joey Fatone

El público del Teatro Stephen Sondheim en NY vivió una noche verdaderamente inolvidable. Joey Fatone tenía previsto ponerse al frente después de la función especial de “& Juliet” del martes 12 de mayo, pero lo que ocurrió minutos después cambió por completo todo.

Lance Bass irrumpió en escena para sumarse a él y cantar “It’s Gonna Be Me”, el éxito que marcó el año 2000 y que, con el tiempo, se convirtió en una tradición anual en redes sociales gracias a la peculiar forma en la que Justin Timberlake pronuncia “Me”.

La producción del musical dedica este mes a celebrar ese fenómeno cultural que terminó siendo el furor de una generación. La propia obra hace bromas y, además, construye su universo sobre una banda sonora integrada por creaciones de Max Martin, entre ellas “Since U Been Gone”, “Roar”, “Baby One More Time”, “Larger Than Life”, “That’s The Way It Is” y “Can’t Stop the Feeling”.

La carrera contrarreloj que casi arruina la sorpresa

El plan original no contemplaba la presencia de Bass. El cantante ya tenía entradas para ver la obra “Titanique”, nominada al premio Tony al Mejor Musical, justo al otro lado de la calle. Con una función que dura 90 minutos, calculó que saldría a tiempo para cruzar el área comprendida entre el St. James Theatre y el Sondheim sin perderse el final del evento. Su cálculo funcionó.

El video que la producción de “& Juliet” publicó en Instagram muestra el instante en el que Fatone grita “¡Lo logró! ¡Lo logró!” al verlo llegar. Y Bass, aún sin aire, lo explica con humor: “Casi me atropellan seis taxis, ¡pero llegué justo a tiempo para la última nota!”.

Para Fatone, el reencuentro tuvo un componente especial. Él ya había formado parte del elenco de “& Juliet” interpretando el papel de Lance, tanto en Broadway, como durante la gira que tuvo una parada reciente en Orlando.

Su trayectoria en el circuito incluye trabajos en “La pequeña tienda de los horrores” y “Rent”, además de ser coproductor de “Titanique” esta temporada junto a JC Chasez. Bass también tiene su historia sobre esos escenarios, con su participación previa como Link Larkin en Hairspray.

Lo que viene para los seguidores de la banda

La coincidencia en Broadway no será la última vez que compartan pantalla. Fatone y Bass presentarán este verano la serie “Cocktail Wars”, un formato de concursos de coctelería que llegará al canal E!, propiedad de Versant. El proyecto, revelado durante los Upfronts de NBCUniversal, tendrá 10 episodios en los que bármanes competirán con mezclas originales evaluadas por celebridades y un especialista. Cada edición otorgará 10,000 dólares al ganador.

Ambos celebraron el anuncio con un mensaje conjunto: “Estamos emocionados de ser parte de Cocktail Wars y de volver a formar equipo para algo tan divertido. Con tanto talento, un poco de competencia, muchos cócteles y el caos justo para mantener las cosas interesantes, ahí es donde solemos destacar”.

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