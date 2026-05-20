Pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano, que duró 17 segundos, alcanzó pico de 17 millones de espectadores

La primera función de artes marciales mixtas organizada por Most Valuable Promotions (MVP) con transmisión de Netflix en el Intuit Dome no solo duró 17 segundos en la cartelera de Ronda Rousey y Gina Carano, sino que alcanzó un pico de espectadores de 17 millones.

El duelo entre Ronda Rousey y Gina Carano apenas alcanzó los 17 segundos gracias a que Rousey cerró una llave al brazo y obligó a la rendición inmediata. Ese instante coincidió con el punto más alto de la transmisión: casi 17 millones de espectadores conectados al mismo tiempo en todo el mundo.

Según cifras compartidas por los organizadores en un comunicado, la triple cartelera principal promedió 12,4 millones de visualizaciones globales, sumando la emisión en vivo y las reproducciones inmediatas.

Nada más en Estados Unidos, el promedio fue de 9,3 millones, con un pico de 11,6 millones durante la pelea estelar, lo que, de acuerdo con MVP, convierte la función en el evento de MMA más visto en la historia del país.

Además del choque entre Rousey y Carano, la velada presentó dos combates más, como el de Mike Perry, que venció por nocaut técnico a Nate Diaz, luego de que el árbitro detuviera la pelea antes del tercer asalto por la gran cantidad de sangre en el rostro de la leyenda.

Asimismo, también contó con la cartelera de Francis Ngannou, quien noqueó en el primer round al brasileño Philipe Lins, ampliando su racha de finalizaciones.

La repercusión en redes fue igual de contundente. MVP reportó más de 410 millones de impresiones en sus canales oficiales, mientras que el enfrentamiento entre Rousey y Carano superó los 1.000 millones de impresiones en las plataformas globales de Netflix.

En X, la etiqueta #RouseyCarano dominó las tendencias en Estados Unidos durante toda la noche y también figuró entre los temas más comentados en Brasil y Reino Unido.

Esta fue la cuarta colaboración entre Netflix y la promotora, tras otros eventos encabezados por Jake Paul. La plataforma confirmó que seguirá ampliando su oferta deportiva en vivo, con próximas transmisiones de la NFL, WWE Raw y MLB.

Rousey, ahora con marca de 13-2, volvió a competir por primera vez desde diciembre de 2016, cuando fue noqueada por Amanda Nunes en UFC 207. Ese fue su último combate profesional antes de retirarse del deporte y pasar a WWE.

Por su parte, Carano (7-1), una de las primeras mujeres en incursionar en las MMA, regresó tras haber peleado por última vez en agosto de 2009, contra Cris Cyborg. En este regreso, Rousey ganó $2.2 millones mientras que Carano obtuvo $1.05 millones, según reportes.



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