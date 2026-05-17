Nate Díaz desfigurado y bañado en sangre: detuvieron pelea ante Mike Perry [VIDEO]

La cartelera de MMA en Netflix en el Intuit Dome de California regaló una imagen que impresionó a más de uno y se volvió tendencia en redes sociales. Mike Perry destrozó, desfiguró y dejó bañado en sangre el rostro de la leyenda Nate Díaz.

Díaz, que acabó con el rostro destrozado, cubierto de sangre y sin casi visión, tuvo que ver cómo su pelea era detenida por decisión médica al final del segundo asalto.

Desde el inicio, Perry impuso un ritmo alto de combate con combinaciones rápidas y muy certeras. Los golpes se fueron transformando en cortes en el rostro de Díaz.

Al término del segundo round, el californiano estaba bañado en sangre. Su esquina, junto al equipo médico, decidió parar el combate para protegerlo.

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MIKE PERRY DEFEATS NATE DIAZ VIA DOCTOR'S STOPPAGE IN THE 2ND ROUND.#RouseyCarano is LIVE now only on Netflix! pic.twitter.com/npUioXwwBT — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

El propio Nate lo admitió después: “Tenía sangre en el ojo y no podía ver absolutamente nada”. Por su parte, Perry reconoció la precisión de sus combinaciones.

“Conecté buenos golpes, pero me estaba cansando”, dijo Perry, de 34 años. “Es muy bueno, duro; cuando parece que está lastimado, siempre tiene un truco, así que tenía que tener cuidado”, añadió.

Díaz (22-14) llevaba años sin competir en MMA. Su última aparición en artes marciales mixtas había sido en 2022, cuando sometió a Tony Ferguson en la UFC.

Desde entonces, su actividad se redujo a incursiones esporádicas en el boxeo, donde enfrentó a Jorge Masvidal y Jake Paul. Entre tanto, Mike Perry (15-8) siguió un camino opuesto manteniéndose activo.



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