JD Vance asegura que el DOJ analiza acusaciones de fraude migratorio contra Ilhan Omar

El vicepresidente JD Vance afirmó que el Departamento de Justicia (DOJ) está revisando una investigación sobre la representante demócrata Ilhan Omar, por presunto fraude migratorio relacionado con cuestionamientos sobre su historial matrimonial.

Las declaraciones se dieron durante un encuentro con la prensa, donde Vance fue consultado sobre el grupo de trabajo antifraude impulsado por el presidente Donald Trump para combatir el fraude, el desperdicio y el abuso en programas federales.

Vance vincula el caso a acusaciones de larga data

El vicepresidente sostuvo que el caso no es nuevo y que ha sido objeto de señalamientos previos en el debate público.

Dijo que, al revisar el tema, surgen dudas sobre “con quién se casó y si se casó con tal o cual persona”, y añadió que, aunque considera que existen elementos cuestionables, todas las personas deben ser tratadas bajo el principio de igualdad ante la ley.

En una entrevista previa en un pódcast en marzo, Vance también afirmó haber conversado con el asesor de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, sobre posibles acciones legales contra la congresista. En ese momento sostuvo: “Creemos que Ilhan Omar cometió sin duda un fraude migratorio contra los Estados Unidos de América”.

Omar rechaza acusaciones y denuncia ataques políticos

Ilhan Omar, nacida en Somalia y ciudadana estadounidense naturalizada en el año 2000, ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra.

Los señalamientos apuntan a su historial matrimonial y a versiones que afirman que se habría casado con un hombre que sería su hermano como parte de un supuesto fraude migratorio, acusación que no ha sido demostrada en registros públicos.

La legisladora ha calificado estas versiones como “mentiras intolerantes” y ha acusado al presidente Donald Trump de mantener una fijación con ella.

“Necesita ayuda urgente”, respondió Omar al señalar que sus críticos recurren a falsedades en lugar de discutir temas económicos.

Antecedentes personales citados en el caso

De acuerdo con información pública citada en el debate, Omar llegó a Estados Unidos en 1995 como refugiada y obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2000.

También se ha señalado que contrajo matrimonio religioso en 2002 con Ahmed Abdisalan Hirsi y posteriormente un matrimonio legal en 2009 con Ahmed Elmi, ciudadano británico. Su divorcio de Elmi se formalizó en 2017, y en 2020 se casó con el consultor político Tim Mynett.

DOJ continúa revisión del caso, según Vance

Vance reiteró que, si las autoridades determinan que hubo un delito, se procederá conforme a la ley.

“Si creemos que se ha cometido un delito, lo procesaremos”, afirmó. “Y eso es algo que el Departamento de Justicia está analizando en este momento”.

Hasta ahora, la oficina de Ilhan Omar no ha emitido una respuesta reciente a las declaraciones, según reportes de prensa.

Sigue leyendo: