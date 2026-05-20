CBP detiene en San Diego a 19 mexicanos al intentar cruzar por sistema de alcantarillado

La vigilancia fronteriza en el corredor de San Diego volvió a encender las alertas tras la detención de 19 ciudadanos mexicanos que presuntamente intentaban ingresar de manera irregular a Estados Unidos utilizando un sistema de alcantarillado conectado con la frontera. Entre los asegurados había tres menores de edad no acompañados.

De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el operativo ocurrió durante la noche del 4 de mayo, luego de que el Sistema de Videovigilancia Remota detectara movimientos inusuales cerca de túneles de drenaje monitoreados por agentes de la estación de Chula Vista, California.

Tras recibir la alerta, elementos de la Patrulla Fronteriza acudieron al lugar y localizaron al grupo dentro de la infraestructura pluvial, utilizada presuntamente como ruta de cruce irregular hacia territorio estadounidense.

Detenidos fueron trasladados a estación de Chula Vista

Las autoridades detallaron que fueron asegurados 16 adultos y tres menores mexicanos. Posteriormente, el Equipo de Túneles del Sector San Diego realizó una inspección en el sistema de drenaje para verificar que no hubiera más personas ocultas en la zona.

Entre los detenidos se encontraban Raudel Carrillo-Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31, ambos ciudadanos mexicanos previamente deportados de Estados Unidos y con antecedentes relacionados con narcóticos.

Según CBP, los dos hermanos fueron condenados en 2017 en Yreka, California, por delitos vinculados con posesión, transporte e intención de distribución de metanfetamina. Además, Iván Carrillo-Padilla había sido deportado nuevamente en 2019 después de una intervención antidrogas realizada en Eugene, Oregón.

They thought they could sneak into the United States, but their attempt at evading CBP was flushed away!



On May 4th, U.S. Border Patrol agents from the Chula Vista Station arrested 19 people discovered hiding in a drainage system near the border in San Diego.



Two of the… — CBP (@CBP) May 18, 2026

Autoridades advierten riesgos por cruces irregulares

Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, señaló que este tipo de operaciones clandestinas representan riesgos tanto para las personas involucradas como para la seguridad pública.

El funcionario indicó que muchos de estos intentos de contrabando terminan involucrando a individuos con historial criminal, además de poner en peligro la integridad de quienes utilizan túneles y drenajes para cruzar la frontera.

La dependencia estadounidense destacó que la tecnología de vigilancia permitió interceptar al grupo antes de que avanzara hacia comunidades cercanas de California.

Enfrentarán procesos migratorios y posibles cargos federales

Las 19 personas fueron trasladadas a la estación de Chula Vista, donde quedaron sujetas a procesos migratorios y penales. Las autoridades estadounidenses informaron que los detenidos podrían enfrentar procedimientos de expulsión o cargos federales por ingreso ilegal, dependiendo de la revisión individual de cada caso.

El operativo vuelve a colocar bajo atención el uso de túneles, drenajes y pasos subterráneos en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en la zona de San Diego, donde se han reforzado las acciones de vigilancia y monitoreo en los últimos meses.

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