Revive “Top Gun” en el ciclo de cine gratis del portaaviones Intrepid

La escena no podría ser más neoyorquina con una película clásica, la brisa del río Hudson y un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial convertido en una sala de cine.

Así se vivirá mañana la proyección de “Top Gun”, que inaugura la edición 2026 de las noches de cine gratuitas del Intrepid Museum, un programa que ya forma parte del ritual veraniego local.

Desde hace años, lugares como Bryant Park y Brooklyn Bridge Park suman pantallas bajo las estrellas, pero esta serie organizada por el museo destaca por un detalle imposible de replicar porque la película se disfruta sobre la enorme cubierta del portaaviones USS Intrepid, con el skyline predominando en el horizonte.

Fechas, horarios y cómo participar

La propuesta se desarrollará entre el 22 de mayo y el 28 de agosto, siempre un viernes al mes. Las puertas abren a las 18:00 y las funciones comienzan al atardecer, cuando la luz baja sobre el Muelle 86 y la cubierta empieza a llenarse. La entrada es gratuita y abierta al público, sin registro previo.

La recomendación que repiten los organizadores es llegar temprano. El acceso funciona por orden de llegada y, una vez alcanzado el aforo máximo, la cubierta se cierra. La ubicación del evento es la cubierta de vuelo del Intrepid, en la calle 46 Oeste.

La edición de este año coincide con el 250.º aniversario de los Estados Unidos, y por eso el museo preparó una selección centrada en títulos que conectan con la aventura y la imaginación que han marcado la cultura popular del país.

Las películas del ciclo patriótico 2026

El programa confirma cuatro funciones, todas con horario entre la caída del sol y las 22:00:

Viernes 22 de mayo: “Top Gun” (18:00 – 22:00).

“Top Gun” (18:00 – 22:00). Viernes 26 de junio: “Independence Day” (19:00 – 22:00).

“Independence Day” (19:00 – 22:00). Viernes 31 de julio: “National Treasure” (19:00 – 22:00).

“National Treasure” (19:00 – 22:00). Viernes 28 de agosto: “An American Tale” (19:00 – 22:00).

El museo proyectará cada cinta en una pantalla inflable de gran formato, visible desde prácticamente cualquier punto de la cubierta. La experiencia, que mezcla memoria histórica con cultura pop, se ha convertido en un plan imprescindible para locales y turistas durante los meses cálidos.

Aunque en el recinto venden aperitivos ligeros, se anima a los asistentes a llevar comida y bebidas no alcohólicas. Además, unas sillas de jardín, una cesta de picnic y una manta ayudan a aprovechar al máximo la noche, especialmente cuando el viento del río se intensifica.

Sigue leyendo:

Cine gratis en Central Park comienza este jueves con “Zootopia 2”

Obras de Broadway gratis invaden la plaza del Rockefeller Center

A disfrutar gratis: conciertos del SummerStage de Central Park