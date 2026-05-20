Temor en Alamo Heights: presencia de agentes del ICE genera incertidumbre para asistir a graduaciones

La comunidad de Alamo Heights, San Antonio, Texas, vive momentos de tensión luego de que vecinos denunciaran la presencia de supuestos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las inmediaciones de paradas de autobús escolar, situación que aseguran se ha repetido desde hace aproximadamente tres semanas, por lo que en estos días temen acudir a las graduaciones de sus hijos.

De acuerdo con testimonios recopilados en un reporte de Univision San Antonio, residentes afirman sentirse vigilados y hostigados por operativos migratorios que han sido vistos especialmente en zonas donde los estudiantes esperan el transporte escolar, lo que ha generado temor entre padres de familia.

Miedo entre familias inmmigrantes afecta actividades escolares

El ambiente de incertidumbre ha provocado que varias familias opten por no llevar a sus hijos a actividades escolares, incluidas las ceremonias de graduación, ante el temor de posibles detenciones durante los traslados.

Una vecina identificada como Beatriz Herrera ha participado en labores comunitarias para apoyar a padres que ya no se sienten seguros al acompañar a sus hijos a las paradas escolares.

Según testimonios locales, el temor se ha extendido al punto de que algunos inmigrantes evitan incluso salir de sus viviendas o asomarse por miedo a ser detenidos.

Reportan detenciones y presencia de agentes armados

Vecinos señalaron que recientemente fue detenido un hombre en la zona, mientras que en otro incidente se registró en video a supuestos agentes de inmigración, presuntamente del ICE, portando chalecos tácticos y armas largas durante la detención e interrogatorio de una camioneta.

Estos hechos han incrementado la percepción de inseguridad entre las familias de inmigrantes, quienes aseguran que los operativos se intensifican en los horarios de llegada de los autobuses escolares.

Activista denuncia operativos en horarios escolares

La activista Jessica Solís señaló que los agentes habrían sido vistos en distintos puntos de la comunidad, pero que su movilización coincide con la llegada de los autobuses escolares.

De acuerdo con su testimonio, esta situación genera preocupación debido a la presencia de menores de edad en el momento de los operativos, lo que ha sido señalado por la comunidad como un factor de riesgo emocional para los niños.

Comunidad en silencio durante temporada de graduaciones

El medio reportó un cambio notable en el ambiente del vecindario, donde anteriormente era común ver niños jugando por las tardes y ahora predominan el silencio y la cautela entre los residentes.

Incluso, algunos vecinos habrían alertado a otros al percibir la presencia de personas desconocidas, ante el temor de que pudieran tratarse de agentes migratorios.

En medio de este clima, una madre de familia decidió no asistir a la graduación de su hijo programada para los próximos días, debido al miedo a posibles detenciones durante el trayecto.

La comunidad continúa organizándose para acompañar a estudiantes en sus traslados y reducir riesgos ante lo que describen como un ambiente de temor creciente.

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