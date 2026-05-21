El MTA devolverá dinero a 68,000 pasajeros del LIRR; verifica si te corresponde un reembolso

Miles de usuarios del Long Island Rail Road (LIRR) podrían recibir dinero de vuelta por las afectaciones provocadas por la huelga que interrumpió el servicio durante tres días en mayo de 2026. La Junta de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) aprobó este miércoles 20 un plan de compensación de $2.4 millones que beneficiará a aproximadamente 68,000 usuarios, principalmente quienes compraron pases mensuales para ese periodo.

La devolución equivale a cerca del 13% del costo del boleto mensual y representa decenas de dólares recuperados para muchos usuarios, sin necesidad de hacer trámites complejos. De hecho, los pasajeros que compraron sus boletos en la aplicación TrainTime recibirán su reembolso automáticamente y el resto solo debe seguir un proceso sencillo para reclamarlo, según reportes de CBS News New York y News 12 Long Island.

¿Quiénes recibirán el dinero automáticamente?

Los pasajeros que compraron su pase mensual de mayo a través de la aplicación TrainTime recibirán el reembolso de forma automática por el mismo método de pago: tarjeta de crédito, débito o cuenta de beneficios para viajeros, antes del 30 de junio de 2026, según la MTA.

“Vamos a acreditar automáticamente a todos los titulares de boletos mensuales, o al menos al 80% de ellos, en sus tarjetas de crédito o como hayan pagado en la aplicación TrainTime”, afirmó Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, los días de paro.

La MTA también eliminó la tarifa administrativa de $10 por transacción que normalmente aplica en los procesos de reembolso, informó Patch.

Los que sí tendrán que hacer el trámite para recibir un reembolso

No todos recibirán el dinero en automático.

Quienes compraron boletos físicos en las máquinas expendedoras de las estaciones deberán presentar una solicitud en línea. La MTA indicó que próximamente publicará el procedimiento detallado en su sitio mta.info/lirrstrike.

Además de los titulares de pases mensuales, los usuarios con boletos semanales y de viaje único afectados por la huelga también serán elegibles para solicitar un reembolso por los días sin servicio, confirmó News 12.

Tres días de caos para cerca de 300,000 pasajeros por día

La huelga, la primera del LIRR en más de 30 años, comenzó el sábado 16 de mayo de 2026, cuando los cinco sindicatos que representan a los 3,500 trabajadores del LIRR suspendieron sus labores, paralizando el sistema ferroviario de pasajeros más transitado de Estados Unidos, que conecta Brooklyn y Queens con los distintos sectores de Long Island a lo largo de unos 190 kilómetros de vías.

Cerca de 300,000 personas que dependen diariamente de este transporte se quedaron sin opciones viables. Para mitigar el problema, la gobernadora Kathy Hochul ordenó la implementación de rutas con autobuses de emergencia entre seis localidades de Long Island y la ciudad, en un horario de 4:00 a 19:00, y reconoció que “es imposible sustituir completamente el servicio del LIRR”.

Sin embargo, las afectaciones fueron severas e inmediatas. Iván De León, de 26 años, relató al New York Times que tuvo que conducir desde Merrick hasta el estadio Citi Field para tomar el metro, gastando dinero extra en gasolina en una semana en que los precios llegaron a $4.12 por galón, según la Administración de Información Energética (EIA). “No tenemos otra opción”, declaró, en medio de sus exámenes finales universitarios.

El acuerdo que puso fin al paro

Las negociaciones entre la MTA y los sindicatos, retomadas el domingo por la noche a través de la Junta Nacional de Mediación, culminaron el lunes 18 de mayo con un acuerdo provisional que permitió la reanudación gradual del servicio. La gobernadora confirmó que “el acuerdo no subirá tarifas ni impuestos”.

La MTA argumenta que las demandas salariales iniciales del sindicato, que pedía un aumento del 5% para este año, implicarían aumentos tarifarios desproporcionados para los usuarios y resultaban excesivas respecto a otros trabajadores sindicalizados del transporte.

“Eligieron abandonar sus puestos. Nosotros estamos más que dispuestos a aceptar una solución intermedia en materia salarial”, indicó Lieber.

Lo que los usuarios deben hacer para obtener un reembolso

Si eres usuario del LIRR y quieres saber si puedes recibir un reembolso automático o necesitas solicitarlo manualmente:

Revisa cómo compraste tu boleto mensual de mayo. Si fue por la app TrainTime, el dinero llegará solo antes del 30 de junio.

Si fue por la app TrainTime, el dinero llegará solo antes del 30 de junio. Consulta mta.info/lirrstrike para seguir las instrucciones de reembolso manual si tienes boleto físico.

para seguir las instrucciones de reembolso manual si tienes boleto físico. Guarda tu comprobante de pago. Para los trámites manuales, tener el registro facilita el proceso.

Para los trámites manuales, tener el registro facilita el proceso. La tarifa de $10 está eliminada. No habrá cargo administrativo por el reembolso en ningún caso.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el reembolso del LIRR

¿Cuánto dinero me devolverá la MTA por la huelga del LIRR?

El reembolso equivale a aproximadamente el 13% del valor del pase mensual de mayo, proporcional a los tres días en que el servicio estuvo afectado por la huelga, según la MTA.

¿Cuándo recibiré el reembolso del LIRR?

Los usuarios de la app TrainTime recibirán el reembolso automáticamente antes del 30 de junio de 2026. Quienes tienen boletos físicos deberán presentar una solicitud en línea en mta.info/lirrstrike.

¿También me reembolsan si tenía boleto semanal o de viaje único?

Sí. Además de los titulares de pases mensuales, los usuarios con boletos semanales y de viaje único afectados por los días de huelga también son elegibles para reembolso.

¿Hay que pagar algún cargo para solicitar el reembolso?

No. La MTA aprobó eliminar la tarifa administrativa de $10 por transacción que normalmente aplica en los reembolsos.

¿Qué pasa si compré mi boleto en la máquina de la estación?

Deberás solicitar el reembolso en línea. La MTA aún no ha publicado el formulario, pero estará disponible próximamente en mta.info/lirrstrike.

Conclusión

El reembolso de $2.4 millones cierra el capítulo inmediato de la huelga del LIRR, pero no resuelve el problema de fondo: el acuerdo laboral provisional aún debe ratificarse y, aunque Hochul garantizó que no habrá aumentos de tarifas, los detalles del contrato final podrían redefinir esa promesa en los próximos meses.

Para los cerca de 300,000 pasajeros que dependen del tren cada día, muchos de ellos trabajadores hispanos de Long Island y Queens, lo que viene es asegurar su reembolso para cubrir unos días de pase, pero también estar pendiente de las próximas negociaciones colectivas, con la esperanza de que no surjan nuevas interrupciones al sistema que sostiene su rutina diaria.

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