Trenes LIRR vuelven gradualmente desde hoy al mediodía tras levantar huelga anoche

Los usuarios del Long Island Rail Road (LIRR) enfrentan una última mañana complicada antes de que el servicio ferroviario vuelva por completo a la normalidad luego de la huelga que paralizó el sistema durante el fin de semana.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que el servicio de trenes comenzará a restablecerse de manera gradual este martes al mediodía, después de alcanzar un acuerdo preliminar con los sindicatos que representan a unos 3,500 trabajadores.

La huelga terminó oficialmente a la medianoche del lunes 18 de mayo, pocas horas después de intensas negociaciones entre la MTA y los representantes sindicales. Sin embargo, las autoridades explicaron que es necesario completar inspecciones de seguridad obligatorias y reincorporar al personal operativo antes de que todos los trenes vuelvan a circular.

Según informó la MTA, 4 de las principales sucursales del LIRR ofrecerán servicio cada hora a partir de las 12:00 p.m. (ET) del martes. Las líneas incluidas en esta primera fase son Port Washington, Huntington, Ronkonkoma y Babylon, todas ellas con servicio eléctrico.

La agencia de transporte espera que el servicio completo en toda la red ferroviaria quede restablecido alrededor de las 4:00 p.m. (ET), justo antes de la hora pico de la tarde. Esto permitirá atender el aumento de pasajeros previsto por el partido de los Knicks en el Madison Square Garden, donde se disputará el primer juego de las Finales de la Conferencia Este de la NBA.

Autobuses seguirán funcionando durante la mañana

Mientras el servicio ferroviario regresa gradualmente, la MTA mantendrá activo su plan de contingencia para los viajeros de la mañana. Los autobuses gratuitos continuarán operando entre Long Island y Queens para ayudar a miles de pasajeros que normalmente dependen del LIRR para llegar a Manhattan.

Los servicios de transporte estuvieron disponibles desde las 4:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. (ET) hacia Manhattan y volverán a operar entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. (ET) para el trayecto de regreso a Long Island.

La MTA señaló que cuenta con aproximadamente 13,000 asientos disponibles en autobuses que parten desde 6 localidades diferentes de Long Island. A pesar de la capacidad desplegada, las autoridades indicaron que el lunes solamente unas 2,100 personas utilizaron el servicio.

Los autobuses conectarán las estaciones de Ronkonkoma y Huntington con Jamaica 179th Street, en Queens, donde los pasajeros podrán hacer conexión con la línea F del metro hacia Manhattan. También habrá autobuses desde Bay Shore, Hicksville, Mineola y Hempstead Lake State Park hacia la estación Howard Beach-JFK Airport, donde los usuarios podrán tomar la línea A del metro.

Puede que este martes, siga siendo caótico para miles de habitantes de NYC que utilizan el LIRR para realizar sus actividades diarias. (Foto: Richard Drew/AP)

El acuerdo alcanzado entre la MTA y los sindicatos evita que la huelga continúe durante una de las semanas de mayor movimiento en la región metropolitana de Nueva York. Aunque los detalles del convenio preliminar todavía no se han dado a conocer públicamente, las autoridades esperan que el restablecimiento total del servicio ferroviario reduzca rápidamente el impacto para miles de trabajadores y estudiantes que dependen diariamente del LIRR.

Durante las próximas horas, la MTA continuará monitoreando el regreso progresivo de las operaciones y pidió paciencia a los usuarios mientras los horarios y frecuencias vuelven a estabilizarse en toda la red ferroviaria.

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