¿El fin de los colorantes artificiales? Jell-O cambia su receta histórica por esta razón

Los ingredientes naturales pasaron de ser una tendencia a un estilo de vida consolidado. Por eso marcas como Jell-O, conocida por su brillante gama de gelatinas coloreadas artificialmente, lanzan una nueva línea elaborada sin colorantes sintéticos ni edulcorantes artificiales para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de alimentos más limpios.

Se trata de Jell-O Simply, una línea de gelatina preelaborada hecha con jugo de frutas que tiene al menos un 25% menos de azúcar que la versión original de la marca.

El martes, Kraft Heinz Co anunció su plan de ampliación de alimentos y bebidas con ingredientes naturales bajo la línea Jell-O Simply. Por ahora, la gelatina está disponible en tres sabores: naranja, limonada de frambuesa y arándano, mientras que en agosto la línea incluirá pudín instantáneo de vainilla y chocolate, así como mezclas de gelatina de plátano y fresa.

Sustituciones inteligentes: Versiones más ligeras sin perder sabor

Las nuevas gelatinas se adecúan a las normas emitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en cuanto al uso de colorantes naturales y la disminución de niveles de azúcar en los alimentos.

Kathryn O’Brien, directora de marketing de postres de Kraft Heinz, explicó que los productos se colorean con jugo de vegetales, jugo de frutas y un extracto derivado de la raíz de la cúrcuma.

Para la elaboración de estos nuevos productos, Kraft Heinz consideró los gustos de los consumidores que buscan activamente alimentos con menos azúcar.

“Esto ha afectado negativamente a productos con colorantes y saborizantes artificiales como Jell-O. Las ventas de gelatina preparada en toda la industria han caído un 21% en los últimos cuatro años, mientras que las ventas de mezcla para gelatina han disminuido un 4%”, revela una investigación de mercado de NielsenIQ citada por AP.

No es la primera vez que Kraft Heinz elimina colorantes en sus alimentos, ya que en 2016 sus macarrones con queso dejaron de utilizarlos. Mientras que el verano pasado, la compañía se comprometió a eliminar los colorantes artificiales de sus productos en Estados Unidos para 2027.

Un dato importante es que la empresa afirmó que el 90% de sus productos en EE. UU. no contenían colorantes sintéticos. Sin embargo, estos siguen presentes en marcas como Jell-O, Kool-Aid y Crystal Light.

Brien describió Jell-O Simply admitiendo que el comportamiento de los consumidores fue clave para el cambio: “Sabemos que las familias buscan dulces que logren el equilibrio perfecto entre un sabor delicioso y unos ingredientes con los que se sientan a gusto, y no quieren sacrificar las marcas que conocen y les encantan para conseguirlo”.

Detalló que la marca Jell-O Simply es una incorporación permanente al portafolio de la compañía y se mantendrá incluso cuando se eliminen los colorantes artificiales del resto de la línea Jell-O el próximo año.

El consumo de gelatina sigue siendo tendencia, además, por ser uno de los alimentos con gran demanda gracias a su aporte de colágeno animal.

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