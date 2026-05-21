Tres muertos y 18 socorristas hospitalizados en Nuevo México tras exponerse a “sustancia desconocida”

Al menos tres muertos y 18 socorristas fueron hospitalizados tras exponerse a una sustancia no identificada en Nuevo México, un hecho ocurrido en una vivienda de la localidad de Mountainair, de acuerdo con las autoridades policiales.

La Policía Estatal de Nuevo México acudió al inmueble aproximadamente a las 11:00 a.m. del miércoles con el objetivo de colaborar con la Oficina del Sheriff del Condado de Torrance en la atención de una presunta sobredosis vinculada a un componente desconocido.

Al ingresar a la casa, los oficiales encontraron a cuatro personas inconscientes. Las autoridades confirmaron que tres de estas personas perdieron la vida poco después del hallazgo, informó el medio local KOB4.

Afectación y traslado del personal de emergencia

Los socorristas que acudieron a la escena sufrieron síntomas de intoxicación como mareos y náuseas tras el contacto con el elemento químico. El cuarto ocupante de la vivienda y el grupo de trabajadores de emergencia fueron movilizados de urgencia al Hospital de la Universidad de Nuevo México.

Entretanto, el departamento policial detalló mediante una comunicación oficial que el personal afectado se encuentra bajo régimen de cuarentena, siendo evaluados y monitoreados. Agregó que el reporte médico indicó que dos de los rescatistas permanecen en estado de gravedad.

Investigación de los materiales peligrosos

Especialistas en manejo de materiales peligrosos pertenecientes al Departamento de Bomberos de Albuquerque trabajan en la escena con el fin de determinar el origen de la materia.

“Los equipos de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos de Albuquerque están prestando asistencia en el lugar de los hechos para identificar la sustancia involucrada. Por el momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que se transmita por el aire”, precisó la Policía Estatal de Nuevo México.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la vivienda y establecieron un perímetro de exclusión para asegurar la zona. El cuerpo policial solicitó la cooperación de los ciudadanos para facilitar las labores de los expertos:

“Pedimos al público que evite la zona y que tenga presentes a todas las personas afectadas y a los servicios de emergencia”, expresó la policía.

Sigue leyendo:

– ‘¡Me estoy muriendo!’: abuela caída en alcantarilla en 5ta Av de Nueva York; alcaldía y Con Edison investigan

– Temor en Alamo Heights: presencia de agentes del ICE genera incertidumbre para asistir a graduaciones

– CBP detiene en San Diego a 19 mexicanos al intentar cruzar por sistema de alcantarillado