Clima en el Memorial Day en NYC: fin de semana traería lluvia, frío y cielos grises

El esperado fin de semana del Memorial Day en la ciudad de Nueva York no llegará con el clásico ambiente veraniego que muchos esperaban para inaugurar oficialmente la temporada de playa y barbacoas.

En lugar de sol y calor, los meteorólogos anticipan un panorama gris, lluvioso y con temperaturas inusualmente frescas para finales de mayo.

De acuerdo con especialistas de AccuWeather, el área metropolitana de Nueva York enfrentará varios días de nubosidad persistente, lluvias intermitentes y ráfagas de viento que harán sentir el ambiente más frío de lo normal durante el fin de semana festivo.

“Este no parece ser un fin de semana completamente arruinado por la lluvia, pero sí será un periodo húmedo, sombrío y fresco en general”, explicó el meteorólogo Carl Erickson.

La situación contrasta drásticamente con las altas temperaturas registradas a principios de semana, cuando el termómetro alcanzó niveles típicos del verano, con máximas en los 80° y 90°F (27° y 32°C) en algunas zonas del noreste.

Sábado lluvioso y frío para planes al aire libre

El sábado será probablemente el día más incómodo del fin de semana largo. Según los pronósticos, las temperaturas en la ciudad y sus alrededores permanecerán en los 50°F (10°C) durante gran parte del día, alcanzando apenas una máxima cercana a los 56 o 58°F (13° y 14°C).

Además del frío, la lluvia será constante durante la jornada. Los expertos advirtieron que habrá condiciones ventosas que incrementarán la sensación térmica de frescura, afectando especialmente a quienes tenían planeado realizar actividades al aire libre.

“El sábado será prácticamente un día lluvioso completo”, señaló Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather. “No es un buen día para hacer planes al aire libre”.

Las condiciones podrían afectar reuniones familiares, parrilladas y visitas a parques o playas en toda la región triestatal, precisamente en uno de los fines de semana más concurridos del año.

El ambiente estará muy húmedo y las condiciones climatológicas podrían mejorar hasta el próximo martes. (Foto: Mark Lennihan/AP)

Domingo gris con lloviznas persistentes

El domingo tampoco ofrecerá una mejora significativa. Aunque la lluvia será más ligera que el sábado, el cielo permanecerá mayormente cubierto y se esperan lloviznas y chubascos dispersos durante gran parte del día.

Las temperaturas subirán ligeramente, rondando los 60°F (16°C), pero seguirán lejos del calor habitual que muchos asocian con el inicio no oficial del verano.

Los meteorólogos indicaron que, incluso en los periodos sin lluvia, el ambiente seguirá húmedo y el suelo permanecerá mojado debido a las precipitaciones acumuladas desde el sábado.

Sin embargo, existe la posibilidad de algunos claros hacia el final de la tarde del domingo, lo que podría ofrecer una breve pausa antes de que continúe la inestabilidad climática el lunes.

Memorial Day seguirá con nubes y posibles lluvias

El lunes, cuando millones de estadounidenses conmemoren el Día de los Caídos, el tiempo continuará siendo mayormente nublado, aunque con una ligera mejoría en las temperaturas.

Los pronósticos apuntan a máximas cercanas a los 68° o 70°F (20° o 21°C), acompañadas de posibilidad de lluvias aisladas y algunos periodos secos.

“Probablemente el lunes sea el mejor día del fin de semana”, explicó DePodwin. “Será mejor para hacer barbacoas que para ir a la playa”.

Por su parte, Erickson señaló que no se espera un “lavado total” durante Memorial Day, pero tampoco un clima típico de inicio de verano.

“Aunque no esté lloviendo constantemente, el terreno seguirá húmedo debido a las precipitaciones del fin de semana”, advirtió el meteorólogo.

El calor regresará justo después del feriado

La buena noticia para quienes esperan condiciones más veraniegas llegará apenas termine el puente festivo.

A partir del martes, el pronóstico muestra un cambio importante en las condiciones atmosféricas, con el regreso del sol y temperaturas mucho más cálidas en Nueva York y alrededores.

Los expertos prevén máximas cercanas a los 80°F (27°C) desde el martes y durante el resto de la semana, con cielos despejados y ambiente mucho más agradable.

Ese patrón marcaría el regreso del calor que ya se había sentido brevemente antes de este inesperado descenso térmico.

Según Erickson, las temperaturas calurosas y sostenidas podrían instalarse definitivamente hacia finales de junio y extenderse durante julio, dando inicio formal al periodo más intenso del verano.

El abrupto cambio de clima ha llamado la atención porque ocurre inmediatamente después de varios días de calor inusualmente elevado para mayo.

Así, quienes pensaban estrenar traje de baño o pasar horas bajo el sol tendrán que cambiar sombrillas y sandalias por impermeables, sudaderas y paraguas al menos por unos días más.

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