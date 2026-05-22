David Alaba se va del Real Madrid

El Real Madrid afronta el cierre de un ciclo tras anunciar este viernes, a través de un comunicado oficial en su página web, que el defensor austríaco David Alaba abandonará la disciplina del club al término de la presente temporada.

La baja del central de 33 años profundiza una semana de profundos cambios institucionales y deportivos en la entidad blanca, sumándose a la salida ya confirmada del primer capitán Dani Carvajal y a la del director técnico Álvaro Arbeloa quien también ratificó su marcha en la mañana de este mismo viernes.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, expresó el club en su nota institucional.

Alaba cierra así una prolífica etapa de cinco temporadas vistiendo la elástica madridista, período en el cual disputó un total de 131 partidos oficiales y cosechó un brillante palmarés de 11 títulos: 2 UEFA Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

“Se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, cerró la nota institucional firmada por el presidente merengue Florentino Pérez.

La afición del estadio Santiago Bernabéu tendrá la oportunidad de brindar una última ovación a sus figuras este sábado durante el compromiso correspondiente a la última jornada de LaLiga. El feudo blanco se vestirá de gala para rendir un multitudinario homenaje de despedida conjunto tanto a David Alaba como a Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa.

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