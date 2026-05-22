El icónico Roosevelt Island Tramway cumple 50 años y busca una nueva vida para sus antiguas cabinas abandonadas

El histórico tranvía de Roosevelt Island, una de las atracciones más reconocibles del skyline de Nueva York, celebra su 50 aniversario mientras autoridades locales buscan dar un nuevo uso a 2 de sus cabinas originales, abandonadas y deterioradas desde hace más de una década.

El sistema aéreo, conocido oficialmente como Roosevelt Island Tramway, comenzó operaciones en 1976 como una solución provisional para conectar a los residentes de Roosevelt Island con Manhattan. Sin embargo, lo que nació como una medida temporal terminó convirtiéndose en un símbolo permanente del transporte neoyorquino y en una de las experiencias turísticas más populares de la ciudad.

Actualmente, las 2 cabinas originales permanecen ocultas bajo la estructura conocida como Motorgate Helix, acumulando años de abandono. Cubiertas de grafitis, manchas de humedad y excremento de palomas, las estructuras también han servido de refugio improvisado para gatos callejeros desde que dejaron de operar en 2010, cuando el sistema fue modernizado y recibió nuevas cabinas.

La situación ha generado preocupación entre residentes y funcionarios de la Roosevelt Island Operating Corporation, quienes consideran que las antiguas góndolas merecen una restauración acorde con el valor histórico del tranvía.

De transporte temporal a ícono de Nueva York

Cuando el tranvía abrió por primera vez hace 5 décadas, el plan era retirarlo una vez que la línea F del metro llegara a Roosevelt Island en 1989. Pero el proyecto rápidamente ganó popularidad entre residentes y visitantes gracias a sus vistas panorámicas del East River y Midtown Manhattan.

Bryant Daniels, representante de la Roosevelt Island Operating Corporation, explicó a ABC 7 que el tranvía terminó convirtiéndose en una pieza esencial de la identidad de la ciudad.

“El tranvía abrió originalmente en 1976 como una medida temporal para ayudar a las personas a llegar a la isla desde Manhattan”, señaló Daniels. “Se suponía que iba a cerrar cuando se inaugurara la línea del metro, pero para entonces ya estaba tan arraigado en la comunidad y en el tejido de Nueva York que decidieron mantenerlo”.

Hoy, el sistema transporta diariamente a miles de pasajeros entre Roosevelt Island y Manhattan, además de atraer a turistas que buscan una alternativa escénica al metro o al ferry. El recorrido dura apenas unos minutos, pero ofrece vistas privilegiadas del puente Queensboro, el East River y los rascacielos de Midtown.

Muchos consideran que las antiguas cabinas podrían tener un segundo uso, sobre todo en difusión de la cultura. (Foto: Mary Altaffer/AP)

Las viejas cabinas podrían tener una segunda oportunidad

Con motivo del aniversario número 50, la corporación encargada del tranvía quiere transformar las deterioradas cabinas originales en espacios útiles para la comunidad.

Las propuestas incluyen convertirlas en una heladería, un pequeño bar, un área de juegos con columpios o incluso un museo dedicado a la historia del tranvía y de Roosevelt Island. Otras ideas contemplan espacios culturales o instalaciones artísticas que atraigan tanto a residentes como a visitantes.

Las autoridades aseguraron que todas las sugerencias serán consideradas y que durante los próximos meses se abrirá un proceso de discusión pública para decidir el futuro de las estructuras.

“Los 50 años deberían verse mejor que esto”, afirmó Daniels al referirse al estado actual de las cabinas. “Por eso comenzamos esta iniciativa para pensar cuál puede ser el futuro de estas góndolas mientras celebramos el aniversario del tranvía”.

A lo largo de las décadas, el Roosevelt Island Tramway ha aparecido en películas, series y fotografías promocionales de NYC, consolidándose como un elemento cultural además de funcional.

El sistema es especialmente conocido por su aparición en la película de superhéroes “Spider-Man”, así como por las impresionantes vistas que ofrece durante el atardecer y la noche. Gracias a ello, miles de turistas lo utilizan cada año, incluso sin necesidad de viajar a Roosevelt Island.

Además de su valor turístico, el tranvía ha sido crucial para los residentes de la isla, especialmente antes de la expansión de otras opciones de transporte público. Para muchos habitantes, representa mucho más que un simple medio de movilidad: es parte de la identidad comunitaria.

Debate sobre preservación histórica

El debate sobre qué hacer con las cabinas originales también ha reavivado conversaciones sobre la preservación de infraestructura histórica en Nueva York. Expertos en urbanismo y residentes han señalado que reutilizar estructuras emblemáticas puede ayudar a conservar la memoria colectiva de la ciudad mientras se crean espacios innovadores.

En distintas ciudades del mundo, antiguas piezas de transporte han sido transformadas en cafés, galerías, bibliotecas o espacios públicos. Funcionarios de Roosevelt Island esperan que las viejas góndolas del tranvía puedan seguir un camino similar y evitar terminar desechadas.

Por ahora, las cabinas continúan estacionadas bajo la Motorgate Helix, visibles para algunos residentes, pero desconocidas para la mayoría de los turistas que utilizan diariamente el moderno sistema de transporte.

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