Habrá más servicio de ferry en NYC este verano

La ciudad de Nueva York se prepara para uno de los veranos más intensos de su historia reciente. A pocas semanas del arranque del Mundial 2026, el alcalde Zohran Mamdani anunció el mayor despliegue operativo jamás realizado por NYC Ferry, con más embarcaciones, rutas reforzadas y nuevos servicios especiales para mover a millones de residentes y visitantes durante la temporada alta.

La administración municipal informó que el nuevo horario de verano ya comenzó y permanecerá vigente hasta el 13 de septiembre de 2026. El plan incluye más viajes de fin de semana, barcos de mayor capacidad y conexiones ampliadas entre distintos puntos de la ciudad para reducir tiempos de espera y aliviar la presión sobre otros sistemas de transporte.

Las autoridades esperan un flujo récord de visitantes debido al Mundial, las celebraciones del 4 de julio, el evento náutico Sail4th 250 y la tradicional temporada de playas. Frente a ese escenario, el sistema de ferris se convertirá en una pieza clave para conectar Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

“Estamos invirtiendo en la infraestructura que mantiene a esta ciudad en movimiento”, aseguró Mamdani durante la presentación del programa. El alcalde destacó que la expansión del servicio busca facilitar los desplazamientos hacia partidos, playas, parques y eventos culturales en toda la ciudad.

Uno de los anuncios más llamativos fue la presentación de 5 ferris completamente decorados con diseños inspirados en la Copa del Mundo. Cada embarcación representa a uno de los 5 condados de Nueva York y navegará por el puerto durante todo el verano como parte de la promoción turística de la ciudad.

Más rutas y viajes para responder a la demanda

El nuevo esquema contempla más viajes durante los fines de semana, especialmente en las rutas con mayor demanda. También se utilizarán embarcaciones más grandes en horarios pico para transportar a un mayor número de pasajeros.

Entre las mejoras destaca el refuerzo del servicio hacia Rockaway Beach, una de las zonas costeras más concurridas del verano neoyorquino. La ciudad confirmó además el regreso de Rockaway Reserve, un sistema de asientos reservados para determinadas salidas desde Pier 11 en Wall Street y desde Rockaway.

A partir del 23 de mayo, los pasajeros podrán comprar boletos reservados para viajes de fines de semana y días festivos. El costo será de $12 dólares por persona.

Estas son las nuevas rutas de ferris que se mantendrán vigentes hasta mediados de septiembre. (Foto: NYCEDC/Cortesía)

Más adelante, en julio, también volverá Rockaway Rocket, un servicio exprés y totalmente reservable que conectará Long Island City y Greenpoint con las playas de Queens hasta el Día del Trabajo. Aunque existirán espacios con reservación, las autoridades aclararon que seguirán disponibles asientos regulares en todas las embarcaciones de la ruta Rockaway-Soundview.

Otro de los cambios importantes será la incorporación de un servicio directo de alta capacidad hacia Governors Island desde Pier 11, con transferencia gratuita desde otras rutas del sistema.

En Brooklyn, el recorrido South Brooklyn extenderá su servicio local de fin de semana desde Bay Ridge y Brooklyn Army Terminal hacia Red Hook y otras paradas del norte del distrito, buscando mejorar la movilidad durante los eventos veraniegos y el aumento del turismo.

Récords de pasajeros y crecimiento económico

El anuncio llega en medio de un crecimiento sostenido en el uso de NYC Ferry. Según datos oficiales, la ruta East River registró el pasado fin de semana los 2 días con mayor cantidad de pasajeros en la historia del sistema, superando los 40,000 abordajes.

Las cifras reflejan una tendencia que ya se había consolidado en 2025. Durante agosto del año pasado, NYC Ferry alcanzó el mayor volumen mensual de pasajeros desde la creación del servicio.

Los programas especiales hacia Rockaway también mostraron resultados positivos. En 2025, Rockaway Reserve vendió 30,000 boletos y generó más de $360,000 en ingresos, mientras que Rockaway Rocket superó los 17,000 tickets vendidos y aportó más de $200,000 adicionales.

Las ventas diarias promedio de Rockaway Rocket crecieron 19% en comparación con 2024, una señal de que cada vez más personas utilizan el ferry como alternativa rápida para llegar a las playas de la ciudad.

Además de responder al incremento turístico, las autoridades sostienen que la expansión busca fortalecer el acceso al transporte público para trabajadores y residentes de barrios costeros. Actualmente, NYC Ferry opera 38 embarcaciones distribuidas en 6 rutas y 25 terminales a lo largo de 70 millas náuticas, convirtiéndose en la flota de ferris exclusivamente para pasajeros más grande de Estados Unidos.

Funcionarios municipales consideran que el sistema será fundamental para mantener la movilidad durante uno de los veranos más concurridos que enfrentará Nueva York en décadas.

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