Jennifer Lopez, fan del romance juvenil del momento, “Off Campus”

Las redes ya están llenas de escenas románticas, comentarios intensos y reacciones emotivas desde que oficialmente llegó a las pantallas la adaptación de los libros que han marcado a toda una generación de lectores. “Off Campus”, la esperada serie inspirada en la saga juvenil de Elle Kennedy, consiguió algo que pocas producciones alcanzan: cautivar a Jennifer Lopez.

Con apenas unos días de haberse dado su estreno en Prime Video, la cantante y actriz publicó en X una reacción que puso aún más atención sobre el fenómeno: “Love this shooooww”, escribió en una publicación donde celebraba la aparición de la producción en su feed.

Y no conformes con este furor inicial, antes de que los primero ocho episodios estuvieran disponibles en la plataforma, el proyecto ya había sido renovado para una segunda temporada.

Del papel a la pantalla: el éxito antes de tiempo

La ventaja de “Off Campus” parte de sus raíces. Los libros de Elle Kennedy llevan años entre los títulos más leídos en librerías internacionales, con ventas que superan los 10 millones de copias desde la publicación de la primera entrega en 2015. Ese recorrido sembró la expectativa en lectores que ahora se traslada a espectadores.

La directora detrás de la adaptación televisiva es Louisa Levy, conocida por su trabajo en “The Flight Attendant” y “Death and Other Details”. Su enfoque combina la herencia romántica de clásicos como “16 Velas” y “El club de los cinco” con la mirada moderna de las comedias de los noventa como “10 cosas que odio de ti”, todo bajo la producción de Temple Hill Entertainment, responsable de adaptaciones que han marcado a generaciones como “Crepúsculo” y “Bajo la misma estrella”.

La primera temporada toma como eje la historia de “The Deal”, donde la estudiante de música clásica Hannah Wells, interpretada por Ella Bright, y el jugador de hockey Garrett Graham, encarnado por Belmont Cameli, fingen ser pareja en un juego que pronto se convierte en algo más profundo.

Redes, comparaciones y emociones que contagian

Apenas los adelantos comenzaron a circular en internet, las escenas más sensuales y románticas se hicieron virales. Una en particular llamó la atención de la propia Jennifer Lopez: aquella en la cual Mika Abdalla aparece luciendo un icónico vestido “Jungle” de Versace, el mismo que la cantante popularizó en 2000 y recuperó en 2019.

Más allá de la moda, lo que ha generado muchos comentarios entre los seguidores es la comparación entre el libro y la serie. Algunos fans señalan que ciertos diálogos, tensiones románticas y dinámicas de los personajes han sido suavizados o actualizados para amoldarse a las audiencias actuales y al ritmo de las plataformas de streaming.

Quienes conocían las novelas dicen que una de las claves del fenómeno es la construcción emocional de las relaciones, ese tránsito lento de acercamiento entre protagonistas que conquistó a los lectores. Por eso, muchos desean que la versión televisiva mantenga ese tono emotivo y divertido que impulsó a “Off Campus” como un fenómeno global favorito entre el público joven.

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