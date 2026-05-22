NYC expandirá programas educativos: así cambiarán las clases de matemáticas y lectura en escuelas públicas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la expansión de 2 de las principales reformas educativas impulsadas originalmente durante la administración de Eric Adams: los programas NYC Reads y NYC Solves.

Según se informa en el comunicado oficial emitido por la oficina de la Alcaldía, la iniciativa contempla una inversión de $17.3 millones de dólares y busca transformar la forma en que estudiantes de escuelas públicas aprenden lectura y matemáticas en distintos niveles educativos.

El anuncio se realizó este jueves durante una competencia de matemáticas organizada en la sede del Departamento de Educación de la ciudad, en Manhattan, donde Mamdani apareció junto al canciller escolar Kamar Samuels y estudiantes de secundaria.

“Esta administración está invirtiendo en lo que funciona: instrucción rigurosa, apoyo sólido para maestros y un sistema escolar público que no abandona a nadie”, afirmó Mamdani. Según el alcalde, la expansión busca garantizar que “cada estudiante, en cada vecindario, tenga éxito”.

¿Qué es NYC Solves y dónde se ampliará?

El programa NYC Solves, centrado en matemáticas, comenzará este otoño en escuelas primarias de 4 distritos escolares: el Distrito 5 de Manhattan, los Distritos 11 y 12 del Bronx y el Distrito 25 de Queens.

Además, el plan llegará a escuelas intermedias de otros 10 distritos, incluyendo sectores de Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para unificar el currículo de matemáticas en las escuelas públicas y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a materiales considerados de alta calidad.

Entre los programas seleccionados por el Departamento de Educación figuran Illustrative Math, i-Ready y Amplify Desmos, todos enfocados en promover el razonamiento matemático, las aplicaciones prácticas y la participación activa de los estudiantes en clase.

NYC Reads llegará a más escuelas secundarias

Por otro lado, NYC Reads, el programa enfocado en lectura y alfabetización, comenzará en escuelas secundarias de 4 distritos escolares: Queens North, South Bronx, New Visions y CUNY and Urban Assembly.

También se expandirá a escuelas intermedias en 11 distritos adicionales, incluidos sectores de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Distrito 75, especializado en estudiantes con discapacidades.

Actualmente, NYC Reads ya funciona en escuelas primarias y preescolares, mientras que NYC Solves se implementa en preparatorias. El objetivo de la ciudad es que ambos programas estén completamente operativos en todas las escuelas intermedias para el ciclo escolar 2027-2028.

Se busca que los alumnos sean más analíticos y que los profesores busquen otros métodos de enseñanza que no sea únicamente la memorización. (Foto: Jacquelyn Martin/AP)

El objetivo: mejorar resultados académicos

Las reformas responden a los bajos niveles de desempeño académico registrados en la ciudad. Datos recientes muestran que poco más de la mitad de los estudiantes son considerados competentes en lectura y matemáticas.

Con NYC Reads y NYC Solves, el Departamento de Educación pretende establecer estándares comunes de enseñanza y reforzar la capacitación docente.

Los superintendentes de cada distrito deben seleccionar un currículo aprobado para todas las escuelas bajo su jurisdicción. Después, los maestros reciben sesiones de entrenamiento y acompañamiento profesional durante todo el año escolar.

En lectura, algunos de los programas utilizados incluyen HMH, Wit & Wisdom y EL Education, enfocados en fonética, comprensión y análisis de textos.

Críticas al programa de matemáticas

Aunque las reformas de lectura han recibido elogios entre educadores y expertos, NYC Solves ha enfrentado críticas desde su lanzamiento durante la administración Adams.

El presidente de la Federación Unida de Maestros (UFT), Michael Mulgrew, aseguró que el Departamento de Educación no ha corregido problemas importantes del programa.

“El DOE no ha resuelto los problemas de NYC Solves”, afirmó Mulgrew en un comunicado. “Los cambios que los educadores pidieron desde el principio no se han realizado y los vacíos en el currículo no se han llenado”.

Las críticas apuntan principalmente a que el programa asume que los estudiantes llegan al aula con conocimientos matemáticos básicos sólidos, algo que muchos maestros consideran alejado de la realidad en diversas escuelas públicas de la ciudad.

Durante el evento, Samuels defendió el enfoque pedagógico de la reforma y explicó que el objetivo es que los estudiantes comprendan el razonamiento detrás de las operaciones matemáticas, no solo memoricen fórmulas o tablas.

“El modo en que aprendimos matemáticas dependía mucho de la memorización”, dijo el canciller, quien comenzó su carrera profesional como maestro de matemáticas en una secundaria de El Bronx.

Según Samuels, la primera fase de NYC Solves se enfocó en desarrollar comprensión conceptual. Ahora, explicó, el siguiente paso será reforzar la fluidez en operaciones básicas.

“Queríamos asegurarnos de que los estudiantes entendieran el ‘por qué’ detrás de las matemáticas antes de solo calcular”, señaló. “Ahora estamos agregando la idea de fluidez: que los estudiantes también dominen las operaciones”.

El funcionario advirtió que, sin una base sólida en aritmética, los estudiantes tendrán dificultades para resolver problemas más complejos en niveles avanzados.

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