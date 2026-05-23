Jackie Chan protagonizará la cuarta entrega de “Armour of God” a sus 72 años

Una de las figuras de acción favoritas de los fanáticos del cine es Jackie Chan, quien a sus 72 años sigue activo y se confirmó que protagonizará la cuarta entrega de “Armour of God: Ultimatum”, de acuerdo al portal Variety.

Según la información emitida, el rodaje de esta cuarta cinta comenzará a partir del mes de julio del presente año y su estreno está destinado para el segundo trimestre del 2027. Además, se anunció que las grabaciones serán en Kazajistán y Azerbaiyán bajo la producción de Salem Entertainment y la dirección de Robert Kun.

“Armour of God” ha marcado la vida de Jackie Chan

Sin duda alguna, el estreno de la primera entrega de “Armour of God” significó el salto al estrellato internacional del actor chino, que ha cautivado con su estilo para ejecutar las artes marciales con la comedia que siempre se hace presente en sus proyectos.

Es por esa razón que esta película tiene un significado en la exitosa carrera de Chan. No obstante, también es donde ha tomado mayores riesgos y eso lo llevó a vivir el episodio más peligroso que ha vivido en un rodaje.

Durante el rodaje de la primera entrega (1986), el actor chino debía saltar de una pared hacia un árbol y, luego de una primera toma que no lo convenció, en el segundo intento, la rama donde debía colgarse se partió y terminó golpeándose la cabeza tras caer a una altura de cinco metros, lo que ocasionó como secuela un agujero en el cráneo. Se dice que esta es la película donde Chan ha tomado más riesgos en su carrera.

La trilogía

Las tres primeras cintas de esta producción fueron un éxito. En la primera, Jackie debe rescatar a la novia de su amigo en una secta de monjes satánicos. En la segunda, debe buscar el oro nazi oculto en el desierto del Sáhara y, en la tercera, el actor chino buscará unas cabezas de bronce que fueron robadas del palacio de Beijing.

Aunque oficialmente no será parte de la dirección o producción, es evidente que Chan debe ser una de las mentes maestras detrás de la trama que comenzarán a trabajar, apoyando con su creatividad, más allá de la actuación. Lo que sí es cierto es que habrá mucha acción, acrobacias y, sobre todo, risas y más risas.

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