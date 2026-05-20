3 alimentos que empeoran las enfermedades articulares: lo que debes evitar

El experto Manuel Manzano, doctor en Microbiología de los Alimentos, explica que todas las enfermedades que inflaman nuestras articulaciones —desde una hernia discal, una artritis, una artrosis o un problema de gota— van a empeorar por el consumo de ciertos alimentos.

“Hay alimentos que inflaman la articulación y el tejido interno que recubre las paredes de los cartílagos; por lo tanto, generan o agravan el dolor articular que está asociado siempre a una inflamación”, explica en una charla en su canal de YouTube.

El consumo de alimentos ricos en purinas y otros compuestos inflamatorios puede generar dolor articular, según un experto. Crédito: Shutterstock

1. Alimentos ricos en purinas

Los alimentos ricos en purinas contribuyen a la formación de depósitos de ácido úrico y problemas de acumulación de sales en el interior de las articulaciones. Esto trae como consecuencia dolor asociado a la inflamación.

Entre los alimentos con más purinas se encuentran las carnes rojas, los mariscos y las vísceras como riñones, hígado y la casquería; son muy populares entre los hispanos.

Las purinas también están presentes en las bebidas azucaradas, las cuales, además de sus altos niveles de azúcar, son promotoras de la inflamación celular crónica.

Manzano hace énfasis en las bebidas alcohólicas, en especial la cerveza: “La cerveza, aparte de tener alcohol (que ya es de por sí una sustancia inflamatoria), en su composición —en el lúpulo y en la cebada— tiene altos niveles de purinas. Es decir, sustancias que agravan cualquier proceso inflamatorio articular”.

2. Alimentos lácteos

Otros productos que favorecen la inflamación son los de origen lácteo, debido a sus altos niveles de grasas saturadas, las cuales aceleran el dolor articular. En su lugar, se sugiere consumir de forma esporádica lácteos desnatados.

3. Plantas solanáceas

Aunque los vegetales son alimentos naturales y saludables, algunos tienen altos niveles de solanina, una sustancia que puede estimular la respuesta inflamatoria. Entre las plantas solanáceas destacan el tomate, la papa, los pimientos y la berenjena.

Para las personas que tienen un problema de dolor articular (desde gota hasta artritis o artrosis), el tomate no es la mejor opción. Mientras tanto, la papa se debe comer en pequeñas cantidades porque contiene mucha solanina, independientemente de que se consuma frita o hervida.

¿Cuáles son los alimentos para proteger tus articulaciones?

Los alimentos ricos en antioxidantes tienen un potente efecto antiinflamatorio por su capacidad de combatir los radicales libres, causantes del deterioro celular. Por eso, las verduras, frutas, pescados grasos y especias son claves en la dieta. La recomendación de los expertos incluye:

Pescados grasos: especies ricas en ácidos grasos omega-3 como el salmón , el atún y las sardinas actúan como antiinflamatorios naturales que reducen el dolor articular.

especies ricas en como el , el y las actúan como que reducen el dolor articular. Alimentos con colágeno: el caldo de huesos y la gelatina sin azúcar son vitales para ayudar a regenerar el tejido articular.

el y la son vitales para ayudar a regenerar el tejido articular. Frutos rojos y vegetales: para un combate efectivo de los radicales libres, los arándanos , las frambuesas y el brócoli son ideales.

para un combate efectivo de los radicales libres, los , las y el son ideales. Especias medicinales: la cúrcuma y el jengibre tienen propiedades validadas por la ciencia para reducir la hinchazón y mejorar la rigidez.

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