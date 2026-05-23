Sugieren a Stefanik como relevo de Gabbard en la Dirección de Inteligencia Nacional

El senador republicano por Indiana, Jim Banks, propuso a la representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, como posible reemplazo de la directora saliente de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, asegurando que la republicana de la Cámara de Representantes posiblemente no tendría obstáculos para superar el proceso de confirmación.

“Stefanik sería un excelente reemplazo para Tulsi como directora de Inteligencia Nacional. Además, sería fácilmente confirmable”, escribió Banks en una publicación en X.

Stefanik would make a great replacement for Tulsi as DNI. Easily confirmable too. https://t.co/4u9dqysScg — Jim Banks (@Jim_Banks) May 22, 2026

Gabbard anunció su renuncia, que se hará efectiva el próximo 30 de junio, el viernes, argumentando que a su esposo le han diagnosticado hace poco una forma rara de cáncer de hueso.

“Se enfrenta a grandes desafíos en las próximas semanas y meses”, escribió en su carta de renuncia, obtenida por The Hill. “En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta lucha”.

Gabbard es el cuarto miembro del gabinete del presidente Donald Trump que renuncia a su cargo esta primavera en su segundo mandato, luego de que la exfiscal general Pam Bondi, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la exsecretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer.

Posteriormente, Trump compartió en su red social Truth Social que Aaron Lukas asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional tras la dimisión de Gabbard.

Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the Administration on June 30th. Her wonderful husband, Abraham, has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she, rightfully, wants to be with him, bringing him back to good health as… pic.twitter.com/yUcV1UnU27 — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 22, 2026

Sin embargo, empezaron a circular rumores sobre a quién podría escoger para sustituir de manera permanente, y Stefanik fue uno de los nombres que surgieron en las redes sociales.

La republicana de Nueva York, que se retirará del Congreso al finalizar su mandato, ha sido una de las más grandes defensoras del mandatario y fue nominada en principio para el cargo de embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas después de las elecciones presidenciales de 2024.

Poco después, la Casa Blanca retiró su candidatura debido a la preocupación de que su salida de la Cámara de Representantes pudiera complicar el panorama electoral para el Partido Republicano, que ya mantenía una estrecha mayoría.

“Se trata de dar un paso al frente como equipo, y yo lo estoy haciendo como líder, para asegurar que podamos asumir este mandato y lograr estos resultados históricos”, indicó Stefanik durante una entrevista en el programa “Hannity” de Fox News en marzo de 2025.

Dicha mayoría se ha reducido aún más desde entonces, marcada por una serie de derrotas en elecciones especiales, muertes y renuncias de legisladores, y los republicanos no pueden permitirse más que unas pocas deserciones en votaciones partidistas, suponiendo una asistencia plena.

Actualmente, Stefanik ocupa puestos de liderazgo de alto nivel dentro de la conferencia, después de haber sido nombrada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, como presidenta del liderazgo republicano de la Cámara cuando volvió al Congreso el pasado mes de abril.

La representante había renunciado a su puesto como presidenta de la conferencia, el cuarto cargo más importante en la dirección republicana de la Cámara de Representantes, cuando fue nominada para el puesto de embajadora ante la ONU.

Además, Stefanik es miembro destacada del Comité Selecto de Inteligencia, del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Comité de Educación y Fuerza Laboral.

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