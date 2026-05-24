Antonio Banderas felicita a “Los Javis” tras su éxito en Cannes con “La Bola Negra”

La cinta de “La Bola Negra” fue la segunda película más ovacionada de Cannes en su edición 79 y el actor Antonio Banderas no dejó pasar la oportunidad para felicitar a “Los Javis”, los dos hermanos que hicieron una gran obra que fue reconocida en este evento y la cual deja un mensaje de inclusión.

“La bola negra”, una producción española, fue galardonada con el premio a mejor dirección en la ceremonia de cierre, siendo liderada por Javier Calvo y Javier Ambrossi tras recibir una ovación que rondó los 20 minutos durante el Croisette.

¿Cuándo se estrena “La bola negra” y cuál es su sinopsis?

Esta producción será estrenada el 2 de octubre en los cines españoles y cuenta con tres etapas, exhibiendo historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017.

Es una cinta que se basa en las heridas y experiencias que ha pasado la comunidad LGTBIQ+, mostrando un panorama histórico con la misión de seguir consolidando la inclusión que se viene practicando desde hace varias décadas.

Antonio Banderas felicita a “Los Javis”

Tan buena ha sido la recepción de esta película en Cannes, que no faltó el mensaje de una de las figuras más emblemáticas de la actuación internacional con origen español, Antonio Banderas.

“Enhorabuena a Los Javis por hacer historia ayer en el Festival de Cannes obteniendo el Premio a la mejor Dirección por ‘La Bola Negra’”, compartió Banderas en sus redes sociales.

Declaraciones de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras obtener el galardón

“Al dirigir esta película entendimos que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio y la muerte de las personas LGBT que nos precedieron es asegurándonos de que la próxima generación tenga la misma libertad o más”, afirmó Ambrossi, según recogió El País.

“La Bola Negra es algo que llevamos dentro. Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que heredamos de generación en generación. Está ahí porque nos lo han programado. Solo quiero que cada generación haga esa bola un poco más pequeña. Y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias”, le siguió Calvo para luego recibir una gran ovación por parte de los presentes.

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