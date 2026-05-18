Antonio Banderas niega rumores sobre una crisis financiera

El actor español Antonio Banderas desmintió los rumores de que se encuentra en medio de una crisis financiera y negó pérdidas millonarias en su faceta como empresario teatral.

Hace algunos días surgió la información en publicaciones españolas como Cuore de que el Teatro del Soho CaixaBank, fundado en 2019 en su natal Málaga, propiedad de Banderas, le estaba generando pérdidas millonarias al músico.

El artista publicó un comunicado asegurando que no existe tal ruina financiera. “Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”, se lee al inicio de su mensaje.

Cuore aseguró que el Teatro del Soho CaixaBank supuestamente está generando pérdidas anuales de más de $2.5 millones de euros (casi $3 millones de dólares), un déficit causado por el alto costo del personal, así como por el mantenimiento del lugar.

Sin embargo, Antonio Banderas dejó claro que puede asumir el déficit económico que genere el teatro y aclaró que este es un proyecto que busca la excelencia.

“El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema”, explicó.

Banderas aseguró que su objetivo con el teatro va más allá de lo económico, sino de crear grandes producciones artísticas y contribuir a la generación de empleos y la riqueza cultural de la ciudad.

“Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad y conmigo mismo. Si hubiese querido ganar dinero, habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera”, añadió.

El actor español aseguró que su teatro opera como una entidad sin ánimo de lucro y que no recibe subvenciones de dinero público “y no lo hará mientras yo esté vivo”.

“Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados”, aseguró.

Para finalizar su comunicado, el artista agradeció a los patrocinadores y resaltó el hecho de que el año pasado reunió casi 200,000 espectadores.

“Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz!. Hasta la vista, babies”, finalizó el actor.

Sigue leyendo:

·Antonio Banderas se siente afortunado de superar un infarto

·A Antonio Banderas no le dolió demoler su mansión en Marbella

·Hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas anuncia su compromiso