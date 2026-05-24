Apps gratuitas ayudan a personas a demandar compañías sin contratar abogados

Cada vez más personas en Estados Unidos están recurriendo a aplicaciones móviles gratuitas para participar en demandas colectivas contra grandes compañías sin necesidad de contratar abogados ni pagar altos costos legales.

El crecimiento de estas plataformas ocurre en medio de un aumento de demandas relacionadas con productos defectuosos, publicidad engañosa, filtraciones de datos, ingredientes tóxicos y otros problemas que afectan a consumidores.

Miles de demandas colectivas se presentaron el último año

De acuerdo con el informe ‘Class Action Review 2026’ del despacho Duane Morris, durante el año pasado se presentaron más de 13,000 demandas colectivas en Estados Unidos.

El reporte también señaló que los 10 acuerdos económicos más grandes alcanzaron un valor combinado de $79,000 millones, casi el doble del año anterior.

Además, el fraude al consumidor fue una de las áreas con mayores compensaciones, acumulando acuerdos por $2,100 millones.

Gerald L. Maatman, uno de los editores del informe, explicó a Forbes: “Estas cifras reflejan una nueva era de riesgo para las compañías demandadas y la continuación de una tendencia que utiliza las demandas colectivas para redistribuir riqueza a una escala sin precedentes”.

Algunas empresas han sido señaladas públicamente

Varias compañías y marcas han enfrentado críticas por distintas razones, incluyendo ingredientes considerados dañinos, productos defectuosos, daños ambientales y publicidad engañosa.

El reporte 2024 de la organización Toxic-Free Future dio calificaciones reprobatorias a 17 minoristas por no garantizar la seguridad de ciertos productos vendidos en sus tiendas.

Entre las empresas mencionadas estuvieron Macy’s, Chipotle, Publix y Trader Joe’s.

Así funcionan las aplicaciones de demandas colectivas

Entre las aplicaciones más conocidas están Claimed, Catch, Settlemate y Sparrow.

La mayoría son gratuitas, aunque algunas cobran membresías o comisiones una vez que el usuario recibe dinero por un acuerdo.

Por ejemplo, Catch y Claimed permiten registrarse sin costo. Claimed explica en su sitio web que obtiene un pequeño porcentaje únicamente cuando la reclamación tiene éxito.

Usuarios pueden buscar demandas y recibir pagos

Después de crear una cuenta, las personas pueden revisar demandas colectivas activas para verificar si califican para participar.

Dependiendo del caso, algunas reclamaciones requieren pruebas como recibos o comprobantes de compra, mientras que otras no solicitan documentación adicional.

Si el acuerdo es aprobado y el usuario resulta elegible, el dinero puede enviarse mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal.

Buscan facilitar el acceso a compensaciones

Estas plataformas han ganado popularidad porque simplifican procesos legales que antes parecían complicados o inaccesibles para muchas personas.

La idea es que los consumidores puedan reclamar compensaciones económicas sin tener que contratar representación legal individual ni enfrentar largos procesos judiciales por cuenta propia.

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