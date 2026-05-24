Ataque con explosivos contra tren en Pakistán deja decenas de muertos y heridos

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, informaron autoridades policiales.

La explosión ocurrió cerca del paso a nivel de Chaman Phatak, un cruce ferroviario situado en la capital de la provincia de Baluchistán, a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán. El tren se dirigía hacia una zona residencial militar cuando fue alcanzado por la detonación.

“En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión”, declaró a EFE el oficial de policía Hameed Ali Shah, desde el centro de control policial de Quetta.

Otro agente, Muhammed Ramzan, explicó a EFE que el convoy afectado era un tren lanzadera que provenía de un cuartel militar de Quetta. Las autoridades creen que los explosivos fueron ubicados en las vías férreas.

La onda expansiva destruyó al menos una decena de vehículos | Foto: EFE

La fuerza de la detonación provocó el descarrilamiento de la locomotora y de tres vagones, dos de los cuales terminaron volcados. Además, la onda expansiva destruyó al menos una decena de vehículos estacionados en las cercanías y rompió ventanas de edificios próximos al lugar del ataque.

El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, condenó lo ocurrido y calificó el atentado como un “acto cobarde de terrorismo”. Según declaraciones recogidas por EFE, el funcionario responsabilizó a “fuerzas hostiles” que, afirmó, operan desde Afganistán con apoyo de India para desestabilizar a Pakistán.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

La provincia de Baluchistán, la más grande y una de las más pobres de Pakistán, ha sido durante décadas escenario de una insurgencia separatista armada contra el gobierno central. Entre los grupos más activos se encuentra el Ejército de Liberación de Baluchistán, organización que acusa a Islamabad de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local.

A la violencia separatista se suma la actividad del Tehreek-e-Taliban Pakistan, conocido como los talibanes paquistaníes, una organización islamista alineada ideológicamente con los talibanes afganos.

El gobierno paquistaní ha acusado en repetidas ocasiones al régimen de Kabul de permitir que insurgentes separatistas e islamistas utilicen territorio afgano como refugio para planificar ataques dentro de Pakistán.

Sigue leyendo:

• EE.UU. estima que pacto con Irán podría retrasarse más allá de este domingo

• Irán afirma que el acuerdo con EE.UU. prevé la suspensión de sanciones y la apertura de Ormuz

• Rusia emprende nuevo ataque contra Ucrania en Kiev que deja cuatro muertos