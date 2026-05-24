El Tottenham Hotspur selló la permanencia en la última jornada de la Premier League

El Tottenham Hotspur certificó agónicamente su permanencia en la Premier League tras imponerse por 1-0 al Everton en la última jornada del campeonato. Un solitario gol del centrocampista portugués João Palhinha antes de marchar a los vestuarios fue suficiente para que los Spurs amarraran tres puntos vitales que garantizan su continuidad en la máxima categoría del fútbol inglés por una temporada más.

El conjunto londinense, que saltó al césped dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas para eludir el abismo, cumplió con la tarea en un año sumamente convulso. Con este triunfo, el Tottenham finaliza el curso en la decimoséptima posición de la tabla, logrando una ventaja de apenas dos puntos sobre el West Ham United, escuadra que consumó su descenso a la Championship.

La jugada que definió el destino del partido se gestó al filo del descanso. Tras un preciso saque de esquina ejecutado por el joven atacante francés Mathys Tel, Palhinha conectó un potente remate que se estrelló en primera instancia contra el poste; con el instinto encendido, el propio pivote luso recogió su rechace y mandó el esférico al fondo de las mallas antes de que la zaga de los Toffees lograra despejar sobre la línea de gol.

Por su parte, el Everton afrontó el compromiso sin urgencias clasificatorias y exhibió una versión bastante chata que apenas generó volumen de juego ofensivo. La única zozobra seria para la grada local llegó en el tiempo de descuento, cuando el juvenil Tyrique George dispuso de un mano a mano definitivo, pero se topó con una intervención milagrosa del guardameta checo Antonin Kinsky, quien blindó la victoria en la última acción de la temporada.

Tras el pitido final, el Everton despide el año en la decimotercera plaza con 49 puntos, mientras que el Tottenham respira aliviado tras salvar la categoría en el límite.

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