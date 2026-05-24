Felix Rosenqvist ganó la Indy 500 en la llegada más ajustada de la historia

El piloto sueco Felix Rosenqvist hizo historia al consagrarse ganador de la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, tras un final de infarto que ya se ha inscrito como la llegada más ajustada de todos los tiempos en este legendario evento.

El corredor del monoplaza #60 se impuso en un final de fotografía al estadounidense David Malukas, cruzando la línea de meta con una mínima ventaja de apenas 0,0233 segundos.

La mítica carrera de 500 millas estuvo marcada por las interrupciones climatológicas y una competitividad feroz sobre el asfalto. Una intensa lluvia retrasó el inicio de la jornada, pero una vez que los motores rugieron, los pilotos protagonizaron una batalla sin cuartel que batió el récord histórico de la competición con un total de 70 cambios de liderato, superando la marca anterior de 68 adelantamientos en la cima establecida en el año 2013.

El desenlace del campeonato se redujo a un dramático duelo a una sola vuelta tras una última reanudación. Malukas logró tomar la delantera de inmediato en el relanzamiento, pero Rosenqvist ejecutó una maniobra magistral en la recta final del óvalo, arrebatándole la victoria en el último suspiro para adjudicarse el derecho a beber la tradicional botella de leche en el Victory Lane.

Por su parte, el español Alex Palou, quien llegaba como el vigente campeón defensor del evento y dueño de la pole position, no pudo replicar su dominio de la temporada 2025 y tuvo que conformarse con la séptima posición de la clasificación tras verse inmerso en el agresivo tráfico de la tarde.

Sigue leyendo:

·Piloto muere tras escalofriante accidente múltiple en las 24 horas de Nurburgring

·F1 cancelará GP de Bahrein y Arabia Saudí por conflicto en Oriente Medio

·Piloto Jorge Martín celebra con el “SIIIUUU” de Cristiano Ronaldo tras vencer en Moto GP [Video]